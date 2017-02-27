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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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thirdeye
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:51
Вчера был в Аркадии, обменки светили 26,5 на 26,8. Туристов особо не заметно
https://novo.od.ua/
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Волк
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:16
А виплати реальні?
А за неправильний прогноз не штрафують?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:26
Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу.
Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:35
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:48
juristkostya написав:
Как вариант, чтобы не добавлять
Если не добавлять, то Египет и Турция ждут Вас с распростертыми объятиями.
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antey1969
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:49
freeze написав:
Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу.
Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.
"Партнёры" сейчас понаблюдают за движениями Украины, и вполне могут НЕ проголосовать за "помощь".
Или проголосовать, но в размере необходимых плановых платежей самому МВФу, т.к. дефолт и реструктуризации видимо обойдутся дороже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:52
Утренние курсы, 9-40:
Харьков 26.68 - 26.73, большинство предложений ПОВ на покупку-продажу наличного доллара: 26.67..26.68 - 26.73..26.74 (опт)
Сумы 26.65 - 26.75
Полтава 26.70 - 26.75
Вчера утром: Харьков 26.76 - 26.80, Сумы 26.70 - 26.80, Полтава 26.75 - 26.85
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Patrick
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:04
freeze написав:
Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу.
Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.
Куда еще подымать тарифы. Трешка 90 квадратов с ЦО за год уже почти $1000 коммуналки.
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 05 чер, 2020 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:04
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Captain Obvious
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