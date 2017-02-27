Киев, начали появляться продажи по 26,65 за $. Имхо после 11-12 будет отскок вверх, перед длинными выходными, начинаю откупать свои отложки)
PS: межбанк пробил 26.60 ( 26.59 был ) и сразу отскочил, 26.61
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев, начали появляться продажи по 26,65 за $. Имхо после 11-12 будет отскок вверх, перед длинными выходными, начинаю откупать свои отложки)
PS: межбанк пробил 26.60 ( 26.59 был ) и сразу отскочил, 26.61
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:27
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:29
Юнекс онлайн 26.68
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:44
не волнуйтесь, до осени будет, но мозг вынесут знатно...
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|