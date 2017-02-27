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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5589559055915592

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 370
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
25
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев, начали появляться продажи по 26,65 за $. Имхо после 11-12 будет отскок вверх, перед длинными выходными, начинаю откупать свои отложки)

PS: межбанк пробил 26.60 ( 26.59 был ) и сразу отскочил, 26.61
rils33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:27

  rils33 написав:Киев, начали появляться продажи по 26,65 за $. Имхо после 11-12 будет отскок вверх, перед длинными выходными, начинаю откупать свои отложки)

PS: межбанк пробил 26.60 ( 26.59 был ) и сразу отскочил, 26.61




Запорожье.26.65-26.7 пока...


Зебра,Эдвард что с паритетом?
komant733
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:44

  komant733 написав:
  rils33 написав:Киев, начали появляться продажи по 26,65 за $. Имхо после 11-12 будет отскок вверх, перед длинными выходными, начинаю откупать свои отложки)

PS: межбанк пробил 26.60 ( 26.59 был ) и сразу отскочил, 26.61


Запорожье.26.65-26.7 пока...

Зебра,Эдвард что с паритетом?

не волнуйтесь, до осени будет, но мозг вынесут знатно...
edvardd
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