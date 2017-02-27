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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5591559255935594>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 371
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:46

  Faceless написав:
  Долярчик написав:Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:
~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%! :shock:
~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес! :shock:
- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"

ДумайТЕ! - що буде далі?!

п. с.
ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! :twisted: :mrgreen:

То все це не через карантин, а через РРО, от воно що.

Ні, це через карантин, а Гетьманцев просто ще й додушити ФОПів хоче введенням РРО!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:51

  Zebra написав:
  freeze написав:Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу.
Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.

Куда еще подымать тарифы. Трешка 90 квадратов с ЦО за год уже почти $1000 коммуналки.

ЭУРОПА, йопта!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.
И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины.

Я лише за Зе голосував!
А за всяких Гетьманців - ні :lol:
А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.

І саме карантин все переср.... перекреслив/відтермінував!

Нічого, поборемо!
Все ще буде добре, але трошки пАпіжже! :D
Зробимо їх разом!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:53

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:
~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%! :shock:
~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес! :shock:
- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"

ДумайТЕ! - що буде далі?!

п. с.
ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! :twisted: :mrgreen:

То все це не через карантин, а через РРО, от воно що.

Ні, це через карантин, а Гетьманцев просто ще й додушити ФОПів хоче введенням РРО!

А Гетьманцева хто, По поставив, чи твій Зе?

А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.

мало кумів та Кварталу 95?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 чер, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Я лише за Зе голосував!
А за всяких Гетьманців - ні :lol:
А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.

І саме карантин все переср.... перекреслив/відтермінував!

Нічого, поборемо!
Все ще буде добре, але трошки пАпіжже! :D
Зробимо їх разом!!!


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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:08

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:Я лише за Зе голосував!
А за всяких Гетьманців - ні :lol:
А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.

І саме карантин все переср.... перекреслив/відтермінував!

Нічого, поборемо!
Все ще буде добре, але трошки пАпіжже! :D
Зробимо їх разом!!!


Зображення

Як Зе зробить те, що в мене зелененьким виділено в підпису - я йому все пробачу! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.06.2020...........................26,6026
Гривна укрепилась на 9 копеек.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Почти сразу после открытия стали сначала сужать спред сверху, а потом пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 2 копейки и сузить спред до привычных 2 копеек. Потом вышел регулятор с заградительной интервенцией, и динамики больше не было. Сегодняшнее укрепление гривны до начала активной фазы торгов соответствует снижению индекса доллара в мире. Относительно евро мы пока падаем.
НБУ вчера купил 70 млн.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Больше всего добавило казначейство, ему помогала интервенция НБУ. Противовесом выступили начавшееся обналичивание зарплат и увеличение объема суточных сертификатов.

В среду объем валютного рынка вырос с 328.1 до 374.7 млн. Чистый спрос составил 304.7 млн, что чуть меньше, чем во вторник. Объемы клиентских операций также выросли. При этом предложение выросло значительно больше, создав на рынке изрядный перекос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На гривну что сейчас лучше брать, евро (дорогое) или доллар?
motilek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:06

motilek

Я бы брал доллар. Евро, валюта не предсказуемая.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.
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Волк
 
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