Долярчик написав:Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що: ~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%! ~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес! - решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"
ДумайТЕ! - що буде далі?!
п. с. ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО!
То все це не через карантин, а через РРО, от воно що.
Ні, це через карантин, а Гетьманцев просто ще й додушити ФОПів хоче введенням РРО!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
freeze написав:Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу. Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.
Куда еще подымать тарифы. Трешка 90 квадратов с ЦО за год уже почти $1000 коммуналки.
ЭУРОПА, йопта!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
p_vovk74 написав:Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос. И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины.
Я лише за Зе голосував! А за всяких Гетьманців - ні А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.
І саме карантин все переср.... перекреслив/відтермінував!
Нічого, поборемо! Все ще буде добре, але трошки пАпіжже! Зробимо їх разом!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що: ~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%! ~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес! - решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"
ДумайТЕ! - що буде далі?!
п. с. ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО!
То все це не через карантин, а через РРО, от воно що.
Ні, це через карантин, а Гетьманцев просто ще й додушити ФОПів хоче введенням РРО!
А Гетьманцева хто, По поставив, чи твій Зе?
А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.
мало кумів та Кварталу 95?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 чер, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Долярчик написав:Я лише за Зе голосував! А за всяких Гетьманців - ні А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.
І саме карантин все переср.... перекреслив/відтермінував!
Нічого, поборемо! Все ще буде добре, але трошки пАпіжже! Зробимо їх разом!!!
Як Зе зробить те, що в мене зелененьким виділено в підпису - я йому все пробачу!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 05.06.2020...........................26,6026 Гривна укрепилась на 9 копеек. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Почти сразу после открытия стали сначала сужать спред сверху, а потом пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 2 копейки и сузить спред до привычных 2 копеек. Потом вышел регулятор с заградительной интервенцией, и динамики больше не было. Сегодняшнее укрепление гривны до начала активной фазы торгов соответствует снижению индекса доллара в мире. Относительно евро мы пока падаем. НБУ вчера купил 70 млн. Остатки на коррсчетах немного выросли. Больше всего добавило казначейство, ему помогала интервенция НБУ. Противовесом выступили начавшееся обналичивание зарплат и увеличение объема суточных сертификатов.
В среду объем валютного рынка вырос с 328.1 до 374.7 млн. Чистый спрос составил 304.7 млн, что чуть меньше, чем во вторник. Объемы клиентских операций также выросли. При этом предложение выросло значительно больше, создав на рынке изрядный перекос.