Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:14
Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:16
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Напояснювати можна багато.
Проте, риба гниє з голови!
До речі, Долярчик, чому для одних карантинні обмеження, заборона на роботу кафе, а інші кафе вільно працюють та ще й поять декого кавою?!!
Не знаю, чи це кінець епохи брехні чи тільки початок, але переконаний, що епоха цинізму - настала!!!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:27
V2
Та враження таке, що сам Зе - добряк, а все чудять за його спиною і ще й його дурять/голову крутять!
От так виходить, що то наче, він, а насправді, зовсім інші люди творять "дива" в Україні.
Сумно б...! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:41
Це якийсь витік інформації?
Вітаюсь совсіма.
Росіяни знають значення наших валютних резервів
раніше ніж НБУ опублікував?
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:49
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