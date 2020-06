Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:14

Василь-Рівне написав: Долярчик написав: Я лише за Зе голосував!

А за всяких Гетьманців - ні

А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.



І саме карантин все переср.... перекреслив/відтермінував!



Нічого, поборемо!

Все ще буде добре, але трошки пАпіжже!

Зробимо їх разом!!! Я лише за Зе голосував!А за всяких Гетьманців - ніА те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.І саме карантин все переср.... перекреслив/відтермінував!Нічого, поборемо!Все ще буде добре, але трошки пАпіжже!Зробимо їх разом!!!





Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек. Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/