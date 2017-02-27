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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5591559255935594

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 371
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:14

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:Я лише за Зе голосував!
А за всяких Гетьманців - ні :lol:
А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.

І саме карантин все переср.... перекреслив/відтермінував!

Нічого, поборемо!
Все ще буде добре, але трошки пАпіжже! :D
Зробимо їх разом!!!


Зображення

Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:16

  Волк написав:Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.

Почему только один забег ? маржа в 20 коп на дороге не валяется.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював.


Напояснювати можна багато.
Проте, риба гниє з голови!
До речі, Долярчик, чому для одних карантинні обмеження, заборона на роботу кафе, а інші кафе вільно працюють та ще й поять декого кавою?!!
Не знаю, чи це кінець епохи брехні чи тільки початок, але переконаний, що епоха цинізму - настала!!!

https://news.liga.net/politics/news/zel ... tit-shtraf
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:27

V2
Та враження таке, що сам Зе - добряк, а все чудять за його спиною і ще й його дурять/голову крутять!
От так виходить, що то наче, він, а насправді, зовсім інші люди творять "дива" в Україні.
Сумно б...! © :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:А те, що проблема з набору кадрів - то Зе ще на прес-конференції пояснював


хоч в очi сси - а вони то божа роса
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:41

Це якийсь витік інформації?


Вітаюсь совсіма.
Росіяни знають значення наших валютних резервів
Investing.com
раніше ніж НБУ опублікував? :evil:
https://bank.gov.ua/ua/news/all?tags=in ... &perPage=5

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:49

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Росіяни знають значення наших валютних резервів
Investing.com
раніше ніж НБУ опублікував? :evil:
https://bank.gov.ua/ua/news/all?tags=in ... &perPage=5

ВО

Проставив пару гривень що курс буде нижче 26.6
В 15.00 по цьому серверу будемо знати. Сервер фашистський.



Хай щастить!
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