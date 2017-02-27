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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:32
sergey_sryvkin написав: greenozon написав: Долярчик написав:
Та враження таке, що сам Зе - добряк,
то тільки враження (вас заманіпулювали)
пора протерти очі і думати самому
Сам Зе - дебіл. Як всі дебіли, він щасливий, коли йому гарно, і злий, коли погано. Всередині там ані добра, ані совісті, просто порожнеча. Щось на кшталт Долярчика.
Десь читав влучний вираз, що Зе приймає форму сосуду, в якому знаходиться тут і зараз. Природжений актор...
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:40
Долярчик написав:V2
Та враження таке, що сам Зе - добряк, а все чудять за його спиною і ще й його дурять/голову крутять!
От так виходить, що то наче, він, а насправді, зовсім інші люди творять "дива" в Україні.
Сумно б...! ©
Царь хороший, бояре плохие?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:46
Долярчик написав:
Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:
~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!
~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!
- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"
ДумайТЕ! - що буде далі?!
п. с.
ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО!
:mrgreen
Не всё коту масленица. Заводы ждут
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:50
flyman написав: Zebra написав:
Куда еще подымать тарифы. Трешка 90 квадратов с ЦО за год уже почти $1000 коммуналки.
ЭУРОПА, йопта!
В моей трешке 55 кв не меньше (отопление+вода жрут).
В Эуропе 300 ойро в месяц (где нужно отопление).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:52
DmitryZP написав:
хоч в очi сси - а вони то божа роса
А що був вибір?
Було обратм професійного розпилювальщика?
greenozon написав:
то тільки враження (вас заманіпулювали)
пора протерти очі і думати самому
Тому й "накльовується", що на наступні вибори(як і на будь-які інші вибори в майбутньому) - Долярчик не піде!
sergey_sryvkin написав:
Сам Зе - дебіл. Як всі дебіли, він щасливий, коли йому гарно, і злий, коли погано. Всередині там ані добра, ані совісті, просто порожнеча. Щось на кшталт Долярчика.
Навіщо так про себе писати?
Витри трохи рота від жовчі
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:56
p_vovk74 написав:
Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.
25 млн безработных в США - тоже "эта власть"?
p_vovk74 написав:
И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины.
Да, заодно и немецкую экономику в рецессию с 3-го кв. 2019-го загнали
PS: не политическая, вроде, ветка. Или нет?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:57
Starikan написав:
Не всё коту масленица. Заводы ждут
Кого заводи чекають, а кого - лендлордство
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:04
alex_dvornichenko написав: Волк написав:
Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.
Почему только один забег ? маржа в 20 коп на дороге не валяется.
Это уровень во что превратилась ветка!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:06
flyman написав:
Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.
Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07
Долярчик написав:
Було обратм професійного розпилювальщика?
А хіба не його обрали?
Не просто обрали - а дали в руки всю повноту влади, чого в історії України ще не було!!!
Мав ж бути "Роттердам мінус", але подружився з Рінатом - і ціни на електрику одні з найвищих в Європі.
Можливо припинилось копання буршиту та вирубування Карпат?
А як там справи з контрабандою на митниці?
Про ручне керування дбр, прокуратурою та ... не знає хіба що малятко в садочку!
А як ситуація з компенсацію депутатам-мільйонерам за житло в Києві?
Чи є зміни щодо обмеження зарплат керівників держпідприємств?
Коли у вчителів стане зарплата 4 000 дол.США?
Де можна ознайомитись з прайсом ємкаків на працевлаштування в держ.компанії?
Чому під час карантину преференції були тільки в "Епіцентра" та Миколи "Велюра"?
Питань - дуже багато.
Хоча, "какая разница"!
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