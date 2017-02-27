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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5593559455955596>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 371
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:32

  sergey_sryvkin написав:
  greenozon написав:
  Долярчик написав:Та враження таке, що сам Зе - добряк,


то тільки враження (вас заманіпулювали)
пора протерти очі і думати самому


Сам Зе - дебіл. Як всі дебіли, він щасливий, коли йому гарно, і злий, коли погано. Всередині там ані добра, ані совісті, просто порожнеча. Щось на кшталт Долярчика.

Десь читав влучний вираз, що Зе приймає форму сосуду, в якому знаходиться тут і зараз. Природжений актор...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:40

  Долярчик написав:V2
Та враження таке, що сам Зе - добряк, а все чудять за його спиною і ще й його дурять/голову крутять!
От так виходить, що то наче, він, а насправді, зовсім інші люди творять "дива" в Україні.
Сумно б...! © :roll:


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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:46

  Долярчик написав:Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:
~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%! :shock:
~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес! :shock:
- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"
ДумайТЕ! - що буде далі?!
п. с.
ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! :twisted: :mrgreen

Не всё коту масленица. Заводы ждут :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:50

  flyman написав:
  Zebra написав: Куда еще подымать тарифы. Трешка 90 квадратов с ЦО за год уже почти $1000 коммуналки.
ЭУРОПА, йопта!

В моей трешке 55 кв не меньше (отопление+вода жрут).
В Эуропе 300 ойро в месяц (где нужно отопление).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  DmitryZP написав:хоч в очi сси - а вони то божа роса

А що був вибір?

Було обратм професійного розпилювальщика?
  greenozon написав:то тільки враження (вас заманіпулювали)
пора протерти очі і думати самому

Тому й "накльовується", що на наступні вибори(як і на будь-які інші вибори в майбутньому) - Долярчик не піде!
  sergey_sryvkin написав:Сам Зе - дебіл. Як всі дебіли, він щасливий, коли йому гарно, і злий, коли погано. Всередині там ані добра, ані совісті, просто порожнеча. Щось на кшталт Долярчика.

Навіщо так про себе писати? :)
Витри трохи рота від жовчі ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:56

  p_vovk74 написав:Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.


25 млн безработных в США - тоже "эта власть"?

  p_vovk74 написав:И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины.


Да, заодно и немецкую экономику в рецессию с 3-го кв. 2019-го загнали :mrgreen:

PS: не политическая, вроде, ветка. Или нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Не всё коту масленица. Заводы ждут

Кого заводи чекають, а кого - лендлордство :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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  alex_dvornichenko написав:
  Волк написав:Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.

Почему только один забег ? маржа в 20 коп на дороге не валяется.

Это уровень во что превратилась ветка!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:06

  flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Було обратм професійного розпилювальщика?


А хіба не його обрали? :)
Не просто обрали - а дали в руки всю повноту влади, чого в історії України ще не було!!!

Мав ж бути "Роттердам мінус", але подружився з Рінатом - і ціни на електрику одні з найвищих в Європі.
Можливо припинилось копання буршиту та вирубування Карпат?
А як там справи з контрабандою на митниці?
Про ручне керування дбр, прокуратурою та ... не знає хіба що малятко в садочку!
А як ситуація з компенсацію депутатам-мільйонерам за житло в Києві?
Чи є зміни щодо обмеження зарплат керівників держпідприємств?
Коли у вчителів стане зарплата 4 000 дол.США?
Де можна ознайомитись з прайсом ємкаків на працевлаштування в держ.компанії?
Чому під час карантину преференції були тільки в "Епіцентра" та Миколи "Велюра"?

Питань - дуже багато.
Хоча, "какая разница"!
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