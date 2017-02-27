Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:11

Долярчик написав: p_vovk74 написав: Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.

И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины. Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины.

Я лише за Зе голосував!

А за всяких Гетьманців - ні Я лише за Зе голосував!А за всяких Гетьманців - ні

Т.е. вы до сих пор не понимаете, что суть выборов не в том чтобы порадоваться за "своего" кандидата, а в том, чтобы наделить победителя правом ОТ ВАШЕГО имени делать любые действия и кадровые назначения в том числе? Если вы голосовали на Зе на президентских выборах и его партию на парламентских, то это автоматически означает, что всё, что они делают или не делают - это всё строго с вашего на то согласия, которое вы выразили на выборах.Теперь даже не имеет значения кто за кого голосовал - акт наделения Зе правами свершился, причем законным образом. Нам остается только разгребать последствия и сожалеть о содеянном. Кто-то за то что голосовал за него, кто-то за то, что не сумел переубедить соседа. Но разгребаем все скопом.