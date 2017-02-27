Народ слишком недалёкий и ленивый чтобы в этом разбираться. А тем более протестовать.
Вот "ар.мо.вір." с почасовой оплатой "чёрным налом" - "оце діло!"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:09
Народ слишком недалёкий и ленивый чтобы в этом разбираться. А тем более протестовать.
Вот "ар.мо.вір." с почасовой оплатой "чёрным налом" - "оце діло!"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:11
Т.е. вы до сих пор не понимаете, что суть выборов не в том чтобы порадоваться за "своего" кандидата, а в том, чтобы наделить победителя правом ОТ ВАШЕГО имени делать любые действия и кадровые назначения в том числе? Если вы голосовали на Зе на президентских выборах и его партию на парламентских, то это автоматически означает, что всё, что они делают или не делают - это всё строго с вашего на то согласия, которое вы выразили на выборах.
Теперь даже не имеет значения кто за кого голосовал - акт наделения Зе правами свершился, причем законным образом. Нам остается только разгребать последствия и сожалеть о содеянном. Кто-то за то что голосовал за него, кто-то за то, что не сумел переубедить соседа. Но разгребаем все скопом.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я там неоднократно бывал и харчевался,всё для меня
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:18
А вот это самое правильное решение.
Нет смысла заниматься сортировкой лайна на выборах - это абсолютно бессмысленно. Наши "государи" все равно всегда будут жить в своей отдельной реальности. Тратить на них свое время - бесполезно. К ним нужно испытывать только явное презрение и всячески их игнорить. Пусть они там в своём террариуме сожрут друг друга.
п.с. Хотя и выборов может оказаться еще раз,два и всё при таких правителях.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 05 чер, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
21/07/2019 - последние выборы, на к-рые я ходил.
Кофе идешь пить ? ... Че ты замолчал, аааа ? / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:20
Скоро "кормильцы" ломанутся за отложенными пенсиями:
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:21
згоден по всім пунктам.
В ЄС на продукти ПДВ від 0 до 6...9% в залежності від типу продукта (крім алкоголя та тютюнових виробів та інших підакцизних товарів)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:23
так ось що значило: "після 9го курс в гори"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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