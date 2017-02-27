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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5593559455955596

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 371
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:09

  Realist написав:Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.

Народ слишком недалёкий и ленивый чтобы в этом разбираться. А тем более протестовать.

Вот "ар.мо.вір." с почасовой оплатой "чёрным налом" - "оце діло!"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:11

  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.
И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины.

Я лише за Зе голосував!
А за всяких Гетьманців - ні :lol:

Т.е. вы до сих пор не понимаете, что суть выборов не в том чтобы порадоваться за "своего" кандидата, а в том, чтобы наделить победителя правом ОТ ВАШЕГО имени делать любые действия и кадровые назначения в том числе? Если вы голосовали на Зе на президентских выборах и его партию на парламентских, то это автоматически означает, что всё, что они делают или не делают - это всё строго с вашего на то согласия, которое вы выразили на выборах.
Теперь даже не имеет значения кто за кого голосовал - акт наделения Зе правами свершился, причем законным образом. Нам остается только разгребать последствия и сожалеть о содеянном. Кто-то за то что голосовал за него, кто-то за то, что не сумел переубедить соседа. Но разгребаем все скопом.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  V2 написав:Чому під час карантину преференції були тільки в "Епіцентра" та Миколи "Велюра"?
я там неоднократно бывал и харчевался,всё для меня
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:18

  Долярчик написав:Тому й "накльовується", що на наступні вибори(як і на будь-які інші вибори в майбутньому) - Долярчик не піде!


А вот это самое правильное решение.
Нет смысла заниматься сортировкой лайна на выборах - это абсолютно бессмысленно. Наши "государи" все равно всегда будут жить в своей отдельной реальности. Тратить на них свое время - бесполезно. К ним нужно испытывать только явное презрение и всячески их игнорить. :? Пусть они там в своём террариуме сожрут друг друга.

п.с. Хотя и выборов может оказаться еще раз,два и всё при таких правителях.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 05 чер, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
21/07/2019 - последние выборы, на к-рые я ходил.
Кофе идешь пить ? :D ... Че ты замолчал, аааа ? / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:20

Скоро "кормильцы" ломанутся за отложенными пенсиями:
"В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения", - говорится в сообщении.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:21

  Realist написав:
  flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!

згоден по всім пунктам.
В ЄС на продукти ПДВ від 0 до 6...9% в залежності від типу продукта (крім алкоголя та тютюнових виробів та інших підакцизних товарів)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:23

  komp написав:Скоро "кормильцы" ломанутся за отложенными пенсиями:
"В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения", - говорится в сообщении.

так ось що значило: "після 9го курс в гори"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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