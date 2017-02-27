Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:17

Волк написав: Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну. Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.

Волка кеды кормят:).А у меня другая стратегия.1.Тупые клоуны приходят к власти.2.Они же доводят за полгода экономику до спада,а бюджет до огромной дыры.2а.#Корона и карантин.3.Поняв,что не способны рулить,бросаются в объятия олигархов,а те ставят своё правительство.4.Становятся в коленно-локтевую позу перед МВФ и ждут.На пунктах 1-3 постепенно уменьшаю долю гривны и набираю доллар,вышло в среднем 25,6, ниже 25 беру без сомнений,продаю зимой хату с дисконтом после торга,скидка 10% от цены.На пункте 4 сижу на заборе, попутно покупая бакс с текущих доходов и жду полного краха этой власти осенью,масштабного разочарования и курса к 35,где сливаю частями ок. 70% доллара в гривну и золото(посмотрим на цены,-если так же дорого,как щас,то нафиг).В итоге профит.Не может,априори не может нарид,в воюющей стране голосующий за телевизионного комика жить хорошо и достойно,во всяком случае пока.Остается ещё некоторый жир с 17,18 годов,но это пройдет.Такое общество заслуживает бедности,стало быть курс валюты будет повыше,минимум % на 20.