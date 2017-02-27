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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5592559355945595>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 372
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 372
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:04

  alex_dvornichenko написав:
  Волк написав:Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.

Почему только один забег ? маржа в 20 коп на дороге не валяется.

Это уровень во что превратилась ветка!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:06

  flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:20

Скоро "кормильцы" ломанутся за отложенными пенсиями:
"В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения", - говорится в сообщении.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:21

  Realist написав:
  flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!

згоден по всім пунктам.
В ЄС на продукти ПДВ від 0 до 6...9% в залежності від типу продукта (крім алкоголя та тютюнових виробів та інших підакцизних товарів)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:23

  komp написав:Скоро "кормильцы" ломанутся за отложенными пенсиями:
"В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения", - говорится в сообщении.

так ось що значило: "після 9го курс в гори"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:54

  Electron написав:НБУ сегодня в ударе.
Кто продает?
Интересно будет посмотреть объемы за неделю.

Нафтогаз, через госы...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:57

15-50:
Харьков 26.66 - 26.69 (утром 26.68 - 26.73),
диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа:
26.64..26.66 - 26.69..26.70 (ПОВ, опт). Спред 3-5 коп.

Сумы 26.60 - 26.70 (26.65 - 26.75)
Полтава 26.65 - 26.70 (26.70 - 26.75)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:17

  Волк написав:Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.

Волка кеды кормят:).
А у меня другая стратегия.
1.Тупые клоуны приходят к власти.
2.Они же доводят за полгода экономику до спада,а бюджет до огромной дыры.
2а.#Корона и карантин.
3.Поняв,что не способны рулить,бросаются в объятия олигархов,а те ставят своё правительство.
4.Становятся в коленно-локтевую позу перед МВФ и ждут.
На пунктах 1-3 постепенно уменьшаю долю гривны и набираю доллар,вышло в среднем 25,6, ниже 25 беру без сомнений,продаю зимой хату с дисконтом после торга,скидка 10% от цены.На пункте 4 сижу на заборе, попутно покупая бакс с текущих доходов и жду полного краха этой власти осенью,масштабного разочарования и курса к 35,где сливаю частями ок. 70% доллара в гривну и золото(посмотрим на цены,-если так же дорого,как щас,то нафиг).В итоге профит.Не может,априори не может нарид,в воюющей стране голосующий за телевизионного комика жить хорошо и достойно,во всяком случае пока.Остается ещё некоторый жир с 17,18 годов,но это пройдет.Такое общество заслуживает бедности,стало быть курс валюты будет повыше,минимум % на 20.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:и курса к 35,


Уверены что будет хотя-бы 30? :D Много желающих. :lol: А если и будет - то путь к 35 будет скорее сложным и тернистым.
Это болото 25-28 еще может продолжаться очень долго и долго. Если б в миру бакс был бы силён - еще можно было на что-то рассчитывать, а так... 5 лет об одном и том же, а воз и ныне там. Сейчас еще пойдет афера под названием нулевые декларации и овгз/родные банки. От така х..я.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 05 чер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:30

  flyman написав:
  Zebra написав: Куда еще подымать тарифы. Трешка 90 квадратов с ЦО за год уже почти $1000 коммуналки.
ЭУРОПА, йопта!
В моей трешке 55 кв не меньше (отопление+вода жрут).


Та это у вас шара, у нас за 2-ку 49 метров где-то так.
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