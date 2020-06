Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:21

Realist написав: flyman написав: Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек. Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!

Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.

Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.

Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.

згоден по всім пунктам.

В ЄС на продукти ПДВ від 0 до 6...9% в залежності від типу продукта (крім алкоголя та тютюнових виробів та інших підакцизних товарів)

