Это уровень во что превратилась ветка!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:04
Это уровень во что превратилась ветка!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:06
Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:20
Скоро "кормильцы" ломанутся за отложенными пенсиями:
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:21
згоден по всім пунктам.
В ЄС на продукти ПДВ від 0 до 6...9% в залежності від типу продукта (крім алкоголя та тютюнових виробів та інших підакцизних товарів)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:23
так ось що значило: "після 9го курс в гори"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:54
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:57
15-50:
Харьков 26.66 - 26.69 (утром 26.68 - 26.73),
диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа:
26.64..26.66 - 26.69..26.70 (ПОВ, опт). Спред 3-5 коп.
Сумы 26.60 - 26.70 (26.65 - 26.75)
Полтава 26.65 - 26.70 (26.70 - 26.75)
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:17
Волка кеды кормят:).
А у меня другая стратегия.
1.Тупые клоуны приходят к власти.
2.Они же доводят за полгода экономику до спада,а бюджет до огромной дыры.
2а.#Корона и карантин.
3.Поняв,что не способны рулить,бросаются в объятия олигархов,а те ставят своё правительство.
4.Становятся в коленно-локтевую позу перед МВФ и ждут.
На пунктах 1-3 постепенно уменьшаю долю гривны и набираю доллар,вышло в среднем 25,6, ниже 25 беру без сомнений,продаю зимой хату с дисконтом после торга,скидка 10% от цены.На пункте 4 сижу на заборе, попутно покупая бакс с текущих доходов и жду полного краха этой власти осенью,масштабного разочарования и курса к 35,где сливаю частями ок. 70% доллара в гривну и золото(посмотрим на цены,-если так же дорого,как щас,то нафиг).В итоге профит.Не может,априори не может нарид,в воюющей стране голосующий за телевизионного комика жить хорошо и достойно,во всяком случае пока.Остается ещё некоторый жир с 17,18 годов,но это пройдет.Такое общество заслуживает бедности,стало быть курс валюты будет повыше,минимум % на 20.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уверены что будет хотя-бы 30? Много желающих. А если и будет - то путь к 35 будет скорее сложным и тернистым.
Это болото 25-28 еще может продолжаться очень долго и долго. Если б в миру бакс был бы силён - еще можно было на что-то рассчитывать, а так... 5 лет об одном и том же, а воз и ныне там. Сейчас еще пойдет афера под названием нулевые декларации и овгз/родные банки. От така х..я.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 05 чер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:30
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