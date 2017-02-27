Волк написав:Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.
Волка кеды кормят:). А у меня другая стратегия. 1.Тупые клоуны приходят к власти. 2.Они же доводят за полгода экономику до спада,а бюджет до огромной дыры. 2а.#Корона и карантин. 3.Поняв,что не способны рулить,бросаются в объятия олигархов,а те ставят своё правительство. 4.Становятся в коленно-локтевую позу перед МВФ и ждут. На пунктах 1-3 постепенно уменьшаю долю гривны и набираю доллар,вышло в среднем 25,6, ниже 25 беру без сомнений,продаю зимой хату с дисконтом после торга,скидка 10% от цены.На пункте 4 сижу на заборе, попутно покупая бакс с текущих доходов и жду полного краха этой власти осенью,масштабного разочарования и курса к 35,где сливаю частями ок. 70% доллара в гривну и золото(посмотрим на цены,-если так же дорого,как щас,то нафиг).В итоге профит.Не может,априори не может нарид,в воюющей стране голосующий за телевизионного комика жить хорошо и достойно,во всяком случае пока.Остается ещё некоторый жир с 17,18 годов,но это пройдет.Такое общество заслуживает бедности,стало быть курс валюты будет повыше,минимум % на 20.
у меня почти те же самые чуйки сижу в валютах на 98-99 %, гривневые поступления из-за карантина перекрывают даже ремонты и небольшие покупки в дом, но пока не покупаю валюту дополнительно. С другой стороны слить пару-тройку пачек чтоб разместить депо с ежемесячной выплатой и обеспечить дополнительные поступления по нынешнему курсу очень стрёмно. Ну не может быть чтоб при ж... экономике и реальному производству простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально)....... И цены на продукты и шмотки у нас уже покруче европейских
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...................05.06.2020...............09.06.2020 дата розрахунку....................04.06.2020..............05.06.2020 Євро......................................29,9975.....................30,1477 Долар США...........................26,6953.....................26,6005 После полудня курс практически не изменился. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Почти сразу после открытия стали сначала сужать спред сверху, а потом пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 2 копейки и сузить спред до привычных 2 копеек. Потом вышел регулятор с заградительной интервенцией, и динамики больше не было. Сегодняшнее укрепление гривны до начала активной фазы торгов соответствует снижению индекса доллара в мире. Относительно евро мы пока падаем. Около 11-30 регулятор ненадолго отлучился, что моментально вылилось в снижение на 2 копейки. Перед обедом на копейку отскочили. После обеда вернулись на копейку вниз. Незадолго до 15 расширили спред на полкопейки вниз и окончательно остановилис. С "полей" доносятся вести об очень масштабных интервенциях, однако по очень слабому изменению официального курса относительно справочного этого не видно. Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.6000. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Утреннее падение относительно евро гривна отыграла в ноль.
Этот день в истории: 2019 - 26.9301 (-27) -33 2018 - 26.1562 (+2) +45
Vitalych-new написав:простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально).......
в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы.
Vitalych-new написав:простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально).......
в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы.
То есть Вы, я так понимаю, сейчас максимально тратите все свои сбережения... там машину новую купили, или может квартиру, или дачу, или может золота физического себе пару кило прикупили... Если они скоро обесценятся, то смысл их хранить...