Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:40

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...................05.06.2020...............09.06.2020

дата розрахунку....................04.06.2020..............05.06.2020

Євро......................................29,9975.....................30,1477

Долар США...........................26,6953.....................26,6005

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Почти сразу после открытия стали сначала сужать спред сверху, а потом пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 2 копейки и сузить спред до привычных 2 копеек. Потом вышел регулятор с заградительной интервенцией, и динамики больше не было. Сегодняшнее укрепление гривны до начала активной фазы торгов соответствует снижению индекса доллара в мире. Относительно евро мы пока падаем.

Около 11-30 регулятор ненадолго отлучился, что моментально вылилось в снижение на 2 копейки. Перед обедом на копейку отскочили. После обеда вернулись на копейку вниз. Незадолго до 15 расширили спред на полкопейки вниз и окончательно остановилис. С "полей" доносятся вести об очень масштабных интервенциях, однако по очень слабому изменению официального курса относительно справочного этого не видно.

Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.6000. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Утреннее падение относительно евро гривна отыграла в ноль.



Этот день в истории:

2019 - 26.9301 (-27) -33

2018 - 26.1562 (+2) +45



2017 - 26.2809 (+1)

2016 - 24.8459 (+3)