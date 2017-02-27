Волк написав:Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.
Волка кеды кормят:). А у меня другая стратегия. 1.Тупые клоуны приходят к власти. 2.Они же доводят за полгода экономику до спада,а бюджет до огромной дыры. 2а.#Корона и карантин. 3.Поняв,что не способны рулить,бросаются в объятия олигархов,а те ставят своё правительство. 4.Становятся в коленно-локтевую позу перед МВФ и ждут. На пунктах 1-3 постепенно уменьшаю долю гривны и набираю доллар,вышло в среднем 25,6, ниже 25 беру без сомнений,продаю зимой хату с дисконтом после торга,скидка 10% от цены.На пункте 4 сижу на заборе, попутно покупая бакс с текущих доходов и жду полного краха этой власти осенью,масштабного разочарования и курса к 35,где сливаю частями ок. 70% доллара в гривну и золото(посмотрим на цены,-если так же дорого,как щас,то нафиг).В итоге профит.Не может,априори не может нарид,в воюющей стране голосующий за телевизионного комика жить хорошо и достойно,во всяком случае пока.Остается ещё некоторый жир с 17,18 годов,но это пройдет.Такое общество заслуживает бедности,стало быть курс валюты будет повыше,минимум % на 20.
у меня почти те же самые чуйки сижу в валютах на 98-99 %, гривневые поступления из-за карантина перекрывают даже ремонты и небольшие покупки в дом, но пока не покупаю валюту дополнительно. С другой стороны слить пару-тройку пачек чтоб разместить депо с ежемесячной выплатой и обеспечить дополнительные поступления по нынешнему курсу очень стрёмно. Ну не может быть чтоб при ж... экономике и реальному производству простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально)....... И цены на продукты и шмотки у нас уже покруче европейских
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...................05.06.2020...............09.06.2020 дата розрахунку....................04.06.2020..............05.06.2020 Євро......................................29,9975.....................30,1477 Долар США...........................26,6953.....................26,6005 После полудня курс практически не изменился. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Почти сразу после открытия стали сначала сужать спред сверху, а потом пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 2 копейки и сузить спред до привычных 2 копеек. Потом вышел регулятор с заградительной интервенцией, и динамики больше не было. Сегодняшнее укрепление гривны до начала активной фазы торгов соответствует снижению индекса доллара в мире. Относительно евро мы пока падаем. Около 11-30 регулятор ненадолго отлучился, что моментально вылилось в снижение на 2 копейки. Перед обедом на копейку отскочили. После обеда вернулись на копейку вниз. Незадолго до 15 расширили спред на полкопейки вниз и окончательно остановилис. С "полей" доносятся вести об очень масштабных интервенциях, однако по очень слабому изменению официального курса относительно справочного этого не видно. Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.6000. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Утреннее падение относительно евро гривна отыграла в ноль.
Этот день в истории: 2019 - 26.9301 (-27) -33 2018 - 26.1562 (+2) +45
Vitalych-new написав:простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально).......
в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы.
Vitalych-new написав:простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально).......
в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы.
То есть Вы, я так понимаю, сейчас максимально тратите все свои сбережения... там машину новую купили, или может квартиру, или дачу, или может золота физического себе пару кило прикупили... Если они скоро обесценятся, то смысл их хранить...
Vitalych-new написав:простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально).......
в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы.
То есть Вы, я так понимаю, сейчас максимально тратите все свои сбережения... там машину новую купили, или может квартиру, или дачу, или может золота физического себе пару кило прикупили... Если они скоро обесценятся, то смысл их хранить...
Нет - на крупные покупки пока не трачу. Ну на золото немного разве что, - на пенсию. Я так же само как и многие сижу на заборе в баксе В гривнодепозиты по таким ставкам пусть Яша из Нбу играется. Вот думаю может нелюбимое мною евро немного купить от греха подальше. Ну не нравится мне эти тонны триллионов новых денег (хотя и там и там печатают). Рано или поздно плотину просто порвет в куски. Хз вообще что делать, но что как-то стремновато
Alex2007 написав:Рано или поздно плотину просто порвет в куски.
Уже говорят на уровне слухов - напечатают, разбросают, потом деноминация с обменом и доказательством происхождения. А зная наши банки, доказать что не верблюд будет ещё та задача. А вот дату сего события знают только избранные.
alex_dvornichenko написав:Уже говорят на уровне слухов - напечатают, разбросают, потом деноминация с обменом и доказательством происхождения.
Как в Индии "отменили" крупные купюры. Причём разменять можно было только (если не ошибаюсь) в 2 госбанках и на почте, и с "дневным лимитом на 1 лицо". В итоге размена не хватило даже с учётом этих лимитов. Что делали с бумажками те, кому не хватило, не успел, "не смог подтвердить", и т.д. - не знаю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Alex2007 написав: Ну не нравится мне эти тонны триллионов новых денег (хотя и там и там печатают). Рано или поздно плотину просто порвет в куски. Хз вообще что делать, но что как-то стремновато
Катастрофической инфляции не будет - ФРС грамотно расставила нипеля. Лучшая защита от инфляции - акции американских компаний. Все эти новые напечатанные триллионы осядут в их стоимости, а потом в карманах их хозяев. Не торгуете акциями? Пожалуйста, и в Украине есть хорошая защита от инфляции - недвига, земля, золото, серебряные ложки.