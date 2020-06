Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:05

jump написав: Станом на 1 червня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн доларів (у еквіваленті), у травні вони зменшились на 1,3%.



Про це повідомляє прес-служба НБУ.



"У травні вони зменшилися на 1,3%, втім залишаються на рівні, близькому до показників початку року. Зниження резервів упродовж минулого місяця пов’язане насамперед із погашенням значної частини цьогорічних зобов’язань за державним боргом", - йдеться у повідомленні.



Серед чинників, які визначали динаміку резервів упродовж місяця, у регуляторі назвали:



\операції уряду з управління держборгом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1476,1 млн дол. З цієї суми 1009,2 млн дол. сплачено за ОЗДП, 337,7 млн дол. – за ОВДП, номінованими у валюті, 60 млн дол. – за зобов’язаннями перед МВФ, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами;

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Загалом у травні Національний банк викупив 660,6 млн дол. Інтервенції з продажу валюти не проводились;

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).



гривнева маса зросла, валютні резерви впали.

