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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5594559555965597>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 372
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 372
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:16

  Вкладчик1234 написав:Как в Индии "отменили" крупные купюры.

Уверен доляры и евры поменяют более цивилизованно и всем, но !!! мониторить будут жёстко.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Пожалуйста, и в Украине есть хорошая защита от инфляции - недвига,
в каждом селе просто клондайк защит от инфляции.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:33

  vitaliian написав:
  Libo написав:Пожалуйста, и в Украине есть хорошая защита от инфляции - недвига,
в каждом селе просто клондайк защит от инфляции.


Я тут недолго, но и то знаю, что в моем родном селе хаты резко подорожали. В свете последних событий многие оценили мой совет иметь на всякий случай хатынку в селе и 20 соток. Оказалось сейчас очень кстати. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:38

  alex_dvornichenko написав:
  Alex2007 написав:Рано или поздно плотину просто порвет в куски.


Уже говорят на уровне слухов - напечатают, разбросают, потом деноминация с обменом и доказательством происхождения. А зная наши банки, доказать что не верблюд будет ещё та задача.
А вот дату сего события знают только избранные.

Прекрасная реклама для БСУ! При "деноминации с обменом" баксы на счетах/депо в банках скорее всего будут обменены/пересчитаны автоматически (законность их происхождения банки уже должны были проверить при зачислении на счет). Ну а "матрасники" с кешом действительно будут долго доказывать, что они не верблюды :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:47

Міжнародні резерви України у травні зменшились на 1,3% – НБУ

Станом на 1 червня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн доларів (у еквіваленті), у травні вони зменшились на 1,3%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"У травні вони зменшилися на 1,3%, втім залишаються на рівні, близькому до показників початку року. Зниження резервів упродовж минулого місяця пов’язане насамперед із погашенням значної частини цьогорічних зобов’язань за державним боргом", - йдеться у повідомленні.

Серед чинників, які визначали динаміку резервів упродовж місяця, у регуляторі назвали:

\операції уряду з управління держборгом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1476,1 млн дол. З цієї суми 1009,2 млн дол. сплачено за ОЗДП, 337,7 млн дол. – за ОВДП, номінованими у валюті, 60 млн дол. – за зобов’язаннями перед МВФ, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами;
операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Загалом у травні Національний банк викупив 660,6 млн дол. Інтервенції з продажу валюти не проводились;
переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - додали в НБУ.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:49

  Alex2007 написав:
  Amat написав:

То есть Вы, я так понимаю, сейчас максимально тратите все свои сбережения... там машину новую купили, или может квартиру, или дачу, или может золота физического себе пару кило прикупили... Если они скоро обесценятся, то смысл их хранить...


Нет - на крупные покупки пока не трачу. Ну на золото немного разве что, - на пенсию. :lol:
Я так же само как и многие сижу на заборе в баксе :mrgreen: В гривнодепозиты по таким ставкам пусть Яша из Нбу играется.
Вот думаю может нелюбимое мною евро немного купить от греха подальше. Ну не нравится мне эти тонны триллионов новых денег (хотя и там и там печатают). Рано или поздно плотину просто порвет в куски.
Хз вообще что делать, но что как-то стремновато :D


Все на стреме :lol:

Как Вы думаете, что будет с ценами на авто после кризииса.
Где-то слышал, что европа будет сокращать производство (из-за падения спроса) и как результат цены подрастут...

недвига в нашей стране для меня совсем загадкой стала на ближайшие 5 лет. Вот и думаю - может авто обновить
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:50

Такі зрада

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Росіяни знають значення наших валютних резервів
Investing.com
раніше ніж НБУ опублікував? :evil:
https://bank.gov.ua/ua/news/all?tags=in ... &perPage=5

ВО

Хай щастить!


Такі зрада! Росіяни знали в 13:00 те, що до нас довели о 15:30.

Яков, в тебе першочергове завдання знайти хто в НБУ інсайдить!!!

Ну, і про те, тим хто полюбляє Європейські валюти:

Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:58

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю НБУ выкупил на межбанке 410.7 млн. Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.

По дням (приблизительно):
- понедельник - 28;
- вторник - 20;
- среда - 70;
- четверг - 70;
- пятница - 222.

Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.

Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:05

  jump написав:Станом на 1 червня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн доларів (у еквіваленті), у травні вони зменшились на 1,3%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"У травні вони зменшилися на 1,3%, втім залишаються на рівні, близькому до показників початку року. Зниження резервів упродовж минулого місяця пов’язане насамперед із погашенням значної частини цьогорічних зобов’язань за державним боргом", - йдеться у повідомленні.

Серед чинників, які визначали динаміку резервів упродовж місяця, у регуляторі назвали:

\операції уряду з управління держборгом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1476,1 млн дол. З цієї суми 1009,2 млн дол. сплачено за ОЗДП, 337,7 млн дол. – за ОВДП, номінованими у валюті, 60 млн дол. – за зобов’язаннями перед МВФ, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами;
операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Загалом у травні Національний банк викупив 660,6 млн дол. Інтервенції з продажу валюти не проводились;
переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - додали в НБУ.

гривнева маса зросла, валютні резерви впали.
Вгадайте який буде курс?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.


Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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