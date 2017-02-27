Уверен доляры и евры поменяют более цивилизованно и всем, но !!! мониторить будут жёстко.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:16
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:33
Я тут недолго, но и то знаю, что в моем родном селе хаты резко подорожали. В свете последних событий многие оценили мой совет иметь на всякий случай хатынку в селе и 20 соток. Оказалось сейчас очень кстати.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:38
Прекрасная реклама для БСУ! При "деноминации с обменом" баксы на счетах/депо в банках скорее всего будут обменены/пересчитаны автоматически (законность их происхождения банки уже должны были проверить при зачислении на счет). Ну а "матрасники" с кешом действительно будут долго доказывать, что они не верблюды
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:47
Міжнародні резерви України у травні зменшились на 1,3% – НБУ
Станом на 1 червня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн доларів (у еквіваленті), у травні вони зменшились на 1,3%.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"У травні вони зменшилися на 1,3%, втім залишаються на рівні, близькому до показників початку року. Зниження резервів упродовж минулого місяця пов’язане насамперед із погашенням значної частини цьогорічних зобов’язань за державним боргом", - йдеться у повідомленні.
Серед чинників, які визначали динаміку резервів упродовж місяця, у регуляторі назвали:
\операції уряду з управління держборгом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1476,1 млн дол. З цієї суми 1009,2 млн дол. сплачено за ОЗДП, 337,7 млн дол. – за ОВДП, номінованими у валюті, 60 млн дол. – за зобов’язаннями перед МВФ, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами;
операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Загалом у травні Національний банк викупив 660,6 млн дол. Інтервенції з продажу валюти не проводились;
переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - додали в НБУ.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:49
Все на стреме
Как Вы думаете, что будет с ценами на авто после кризииса.
Где-то слышал, что европа будет сокращать производство (из-за падения спроса) и как результат цены подрастут...
недвига в нашей стране для меня совсем загадкой стала на ближайшие 5 лет. Вот и думаю - может авто обновить
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:50
Такі зрада
Такі зрада! Росіяни знали в 13:00 те, що до нас довели о 15:30.
Яков, в тебе першочергове завдання знайти хто в НБУ інсайдить!!!
Ну, і про те, тим хто полюбляє Європейські валюти:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:58
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю НБУ выкупил на межбанке 410.7 млн. Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.
По дням (приблизительно):
- понедельник - 28;
- вторник - 20;
- среда - 70;
- четверг - 70;
- пятница - 222.
Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.
Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:05
гривнева маса зросла, валютні резерви впали.
Вгадайте який буде курс?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.
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