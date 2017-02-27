Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:28

Alex2007 написав: Vitalych-new написав: простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально)....... простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально).......



в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы. в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы.

Штаты не Зимбабве.Иррациональность и ещё раз иррациональность -вот девиз первых десятилетий этого века.Рост имущественного расслоения по всему миру,надувание пузырей с последующими крахами и обвалами, безудержный рост избыточного потребления...как долго это ещё может быть хз,но кто знает,может быть процесс уже пошел.Доллар можно печатать сколько угодно,но пока это резервная валюта,да ещё и при подавленных потребительских настроениях по всему миру экспорт долларовой инфляции неэффективен,может наблюдаться дефляция даже при таких мерах ФРС,очень часто в реале оппа,а рынок прёт в гору,как бройлер на стероидах,к чему далеко ходить-Украина с невменяемым,неадекватным руководством,спадом ВВП, бюджетной дыркой в 300 ярдов,а гривна крепка,гг.Лично для меня допустимо,что этот цирк продлится еще какое-то время,плюс-минус квартал это,право,не большая разница для неизбежного при таком раскладе конкретного песца.