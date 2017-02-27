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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5595559655975598>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 372
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 372
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:13

  freeze написав:
Realist написав:Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.


Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.

Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 чер, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:13

  Сибарит написав:За прошедшую неделю НБУ выкупил на межбанке 410.7 млн. Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.

По дням (приблизительно):
- понедельник - 28;
- вторник - 20;
- среда - 70;
- четверг - 70;
- пятница - 222.

Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.

Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.


Вітаю Сибарите.
А Вам це нічого не нагадує?

1) Два тижні тому НБУ також декілька днів поспіль купував по 70 млн., а не заявлені 20.
2) Потім у пятницю також хильнув багатенько.
3) Що було потім памʼятаєте?

Історія повторюється!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:21

Если бы держали 28, то выкупили еще больше. Перед МВФ и прочими кредиторами рассчитались. Сбросили статью расходов бюджета под названием "обслуживание госдолга", заполняемость бюджета бы резко выросла.

  Сибарит написав:За прошедшую неделю НБУ выкупил на межбанке 410.7 млн. Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.

По дням (приблизительно):
- понедельник - 28;
- вторник - 20;
- среда - 70;
- четверг - 70;
- пятница - 222.

Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.

Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:22

  flyman написав:Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?

Про Азию не нужно: они (китайцы) еще дальше ушли -- оплата смартфоном, прием платежей на него же и "в нем" же касса (шлет все, что нужно сразу в налоговую).
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:28

  Alex2007 написав:
  Vitalych-new написав:простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально).......


в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы.

Штаты не Зимбабве.
Иррациональность и ещё раз иррациональность -вот девиз первых десятилетий этого века.Рост имущественного расслоения по всему миру,надувание пузырей с последующими крахами и обвалами, безудержный рост избыточного потребления...как долго это ещё может быть хз,но кто знает,может быть процесс уже пошел.
Доллар можно печатать сколько угодно,но пока это резервная валюта,да ещё и при подавленных потребительских настроениях по всему миру экспорт долларовой инфляции неэффективен,может наблюдаться дефляция даже при таких мерах ФРС,очень часто в реале оппа,а рынок прёт в гору,как бройлер на стероидах,к чему далеко ходить-Украина с невменяемым,неадекватным руководством,спадом ВВП, бюджетной дыркой в 300 ярдов,а гривна крепка,гг.Лично для меня допустимо,что этот цирк продлится еще какое-то время,плюс-минус квартал это,право,не большая разница для неизбежного при таком раскладе конкретного песца.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:29

  flyman написав:Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?


Возможно у поляков налоги исчисляются по другому.
Но при нашей ситуации выглядит анекдотично, когда несколько десятков тысяч налоговиков будут бегать и кошмарить с проверками пару миллионов ФОПов с единственной целью их оштрафовать, может взяток стрельнуть, но при этом никак не повлияют на сбор налогов от этих ФОПов, поскольку от оборота 0 грн до оборота 5 000 000 грн платится одна и та же сумма налога на той же второй группе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:38

  Realist написав:
  flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!

Не хочу встрявати в дискусію про "потрібність РРО" :mrgreen: - так, як бачу ви дуже далекі від цього, - та й не по профілю гілки це.
Але ви зайдіть у Вайбер-групу за посиланням(де є ФОПи з усієї України) і там просто запитайте, наприклад, - "А чого ви боїтесь РРО?" або "Я за те, щоб було РРО, а ви чого проти?"
- і вам там все детально роз'яснять! :D
SaveФОП - Загальноукраїнський
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w
Сміливо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:42

  ruvex написав:
  Realist написав:Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.

"Моя хата скраю" - без сомнений переживет все формации.
Но раз в год даже палка стреляет.

Но что-то ваша палка не стреляет. Куда бы её не вставляли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:51

  freeze написав:
  flyman написав:Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?


Возможно у поляков налоги исчисляются по другому.
Но при нашей ситуации выглядит анекдотично, когда несколько десятков тысяч налоговиков будут бегать и кошмарить с проверками пару миллионов ФОПов с единственной целью их оштрафовать, может взяток стрельнуть, но при этом никак не повлияют на сбор налогов от этих ФОПов, поскольку от оборота 0 грн до оборота 5 000 000 грн платится одна и та же сумма налога на той же второй группе.

я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус.
Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:03

  flyman написав:я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус.
Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті.


Сказать-то что хотел кроме бессвязного потока несвязанных мыслей ?
Готивка и РРО связь какая ? Если будет РРО, что больше нала или безнала будет? Еще один теоретик, который не знает, что у ФОПов нет лимита остатка кассы, и нал через РРО может никак не превращаться в безнал, хочешь складируй нал в пакет, хочешь инкассируй в банк на счёт даже если у тебя РРО нет, только в тетрадь учёта запиши.
Большинство ФОПов принимают безнал, нал, всему довольны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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