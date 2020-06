Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:13

freeze написав: Realist написав: Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!

Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.



Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?

РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.

Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа? Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?

