Realist написав:Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ! Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ? РРО в этом случае дает возможность только штрафовать. Теоретики, итить.
Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 чер, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.
Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.
Вітаю Сибарите. А Вам це нічого не нагадує?
1) Два тижні тому НБУ також декілька днів поспіль купував по 70 млн., а не заявлені 20. 2) Потім у пятницю також хильнув багатенько. 3) Що було потім памʼятаєте? Історія повторюється!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Если бы держали 28, то выкупили еще больше. Перед МВФ и прочими кредиторами рассчитались. Сбросили статью расходов бюджета под названием "обслуживание госдолга", заполняемость бюджета бы резко выросла.
Сибарит написав:За прошедшую неделю НБУ выкупил на межбанке 410.7 млн. Все методом интервенции по единому курсу. Ничего не продавал.
Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.
Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.
Vitalych-new написав:простому народу подфартило и он стал богаче в долларах (ну хотя бы номинально).......
в условиях грядущей глобальной инфляции от триллионов печатаемой валюты народ то вполне может стать богаче в долларах даже в Зимбабве, только реально от этого богатства толку мало. Реальность слегка поменялась за последние месяцы.
Штаты не Зимбабве. Иррациональность и ещё раз иррациональность -вот девиз первых десятилетий этого века.Рост имущественного расслоения по всему миру,надувание пузырей с последующими крахами и обвалами, безудержный рост избыточного потребления...как долго это ещё может быть хз,но кто знает,может быть процесс уже пошел. Доллар можно печатать сколько угодно,но пока это резервная валюта,да ещё и при подавленных потребительских настроениях по всему миру экспорт долларовой инфляции неэффективен,может наблюдаться дефляция даже при таких мерах ФРС,очень часто в реале оппа,а рынок прёт в гору,как бройлер на стероидах,к чему далеко ходить-Украина с невменяемым,неадекватным руководством,спадом ВВП, бюджетной дыркой в 300 ярдов,а гривна крепка,гг.Лично для меня допустимо,что этот цирк продлится еще какое-то время,плюс-минус квартал это,право,не большая разница для неизбежного при таком раскладе конкретного песца.
flyman написав:Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?
Возможно у поляков налоги исчисляются по другому. Но при нашей ситуации выглядит анекдотично, когда несколько десятков тысяч налоговиков будут бегать и кошмарить с проверками пару миллионов ФОПов с единственной целью их оштрафовать, может взяток стрельнуть, но при этом никак не повлияют на сбор налогов от этих ФОПов, поскольку от оборота 0 грн до оборота 5 000 000 грн платится одна и та же сумма налога на той же второй группе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.
Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ! Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла. Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково. Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки. ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!
Не хочу встрявати в дискусію про "потрібність РРО" - так, як бачу ви дуже далекі від цього, - та й не по профілю гілки це. Але ви зайдіть у Вайбер-групу за посиланням(де є ФОПи з усієї України) і там просто запитайте, наприклад, - "А чого ви боїтесь РРО?" або "Я за те, щоб було РРО, а ви чого проти?" - і вам там все детально роз'яснять! SaveФОП - Загальноукраїнський https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w Сміливо!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?
Возможно у поляков налоги исчисляются по другому. Но при нашей ситуации выглядит анекдотично, когда несколько десятков тысяч налоговиков будут бегать и кошмарить с проверками пару миллионов ФОПов с единственной целью их оштрафовать, может взяток стрельнуть, но при этом никак не повлияют на сбор налогов от этих ФОПов, поскольку от оборота 0 грн до оборота 5 000 000 грн платится одна и та же сумма налога на той же второй группе.
я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус. Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус. Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті.
Сказать-то что хотел кроме бессвязного потока несвязанных мыслей ? Готивка и РРО связь какая ? Если будет РРО, что больше нала или безнала будет? Еще один теоретик, который не знает, что у ФОПов нет лимита остатка кассы, и нал через РРО может никак не превращаться в безнал, хочешь складируй нал в пакет, хочешь инкассируй в банк на счёт даже если у тебя РРО нет, только в тетрадь учёта запиши. Большинство ФОПов принимают безнал, нал, всему довольны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.