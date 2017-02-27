Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:49

Але, посилання у Вайбер-групу ФОПів я ще більше години тому тут кинув, але щось ніхто там нічого не питає?(а я заглядаю туди)

То що, ви тут такі герої, чи всеж таки наберетесь сміливосиі і там СМІЛИВО запитаєте: "Чого боїтесь РРО?"