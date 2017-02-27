flyman написав:я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус. Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті.
Сказать-то что хотел кроме бессвязного потока несвязанных мыслей ? Готивка и РРО связь какая ? Если будет РРО, что больше нала или безнала будет? Еще один теоретик, который не знает, что у ФОПов нет лимита остатка кассы, и нал через РРО может никак не превращаться в безнал, хочешь складируй нал в пакет, хочешь инкассируй в банк на счёт даже если у тебя РРО нет, только в тетрадь учёта запиши. Большинство ФОПов принимают безнал, нал, всему довольны.
нал без контролю інакше ніяк, чи не так?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:нал без контролю інакше ніяк, чи не так?
Затраты на администрирование данного нововведения по затратам превышают пользу в виде налогов, которые собираются добавочно получить. ФОП не заплатит больше налогов, по крайней мере подавляющее большинство под 99 % из них с оборотом до 5 миллионов, потому что будет у ФОПа РРО - не будет- ФОП на той же первой и второй группы платят фиксированную сумму налога. Что здесь непонятно ?
Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Але, посилання у Вайбер-групу ФОПів я ще більше години тому тут кинув, але щось ніхто там нічого не питає?(а я заглядаю туди) То що, ви тут такі герої, чи всеж таки наберетесь сміливосиі і там СМІЛИВО запитаєте: "Чого боїтесь РРО?"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!