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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5595559655975598

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 372
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 372
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:19

  freeze написав:
  flyman написав:я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус.
Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті.


Сказать-то что хотел кроме бессвязного потока несвязанных мыслей ?
Готивка и РРО связь какая ? Если будет РРО, что больше нала или безнала будет? Еще один теоретик, который не знает, что у ФОПов нет лимита остатка кассы, и нал через РРО может никак не превращаться в безнал, хочешь складируй нал в пакет, хочешь инкассируй в банк на счёт даже если у тебя РРО нет, только в тетрадь учёта запиши.
Большинство ФОПов принимают безнал, нал, всему довольны.

нал без контролю інакше ніяк,
чи не так?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:34

  flyman написав:нал без контролю інакше ніяк,
чи не так?


Затраты на администрирование данного нововведения по затратам превышают пользу в виде налогов, которые собираются добавочно получить. ФОП не заплатит больше налогов, по крайней мере подавляющее большинство под 99 % из них с оборотом до 5 миллионов, потому что будет у ФОПа РРО - не будет- ФОП на той же первой и второй группы платят фиксированную сумму налога.
Что здесь непонятно ?

Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:35

flyman
Теж зайди сюди і розпитай ФОПів що і як? - і що не так з РРО?!
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w
Там розтолкують тобі будь-яке питання про РРО!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:48

  Долярчик написав:flyman
Теж зайди сюди і розпитай ФОПів що і як? - і що не так з РРО?!
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w
Там розтолкують тобі будь-яке питання про РРО!

ще раз, чому в Польщі є касові апарати на кожній точнці на ринку,
а в Україні це "зрада і ганьба"?

Про Китай вище писали, що там "касовий апарат у смартфоні"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 чер, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Але, посилання у Вайбер-групу ФОПів я ще більше години тому тут кинув, але щось ніхто там нічого не питає?(а я заглядаю туди)
То що, ви тут такі герої, чи всеж таки наберетесь сміливосиі і там СМІЛИВО запитаєте: "Чого боїтесь РРО?"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:00

  flyman написав:
  Долярчик написав:flyman
Теж зайди сюди і розпитай ФОПів що і як? - і що не так з РРО?!
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w
Там розтолкують тобі будь-яке питання про РРО!

ще раз, чому в Польщі є касові апарати на кожній точнці на ринку,
а в Україні це "зрада і ганьба"?


Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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