Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:19

freeze написав: flyman написав: я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус.

Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті. я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус.Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті.



Сказать-то что хотел кроме бессвязного потока несвязанных мыслей ?

Готивка и РРО связь какая ? Если будет РРО, что больше нала или безнала будет? Еще один теоретик, который не знает, что у ФОПов нет лимита остатка кассы, и нал через РРО может никак не превращаться в безнал, хочешь складируй нал в пакет, хочешь инкассируй в банк на счёт даже если у тебя РРО нет, только в тетрадь учёта запиши.

Большинство ФОПов принимают безнал, нал, всему довольны. Сказать-то что хотел кроме бессвязного потока несвязанных мыслей ?Готивка и РРО связь какая ? Если будет РРО, что больше нала или безнала будет? Еще один теоретик, который не знает, что у ФОПов нет лимита остатка кассы, и нал через РРО может никак не превращаться в безнал, хочешь складируй нал в пакет, хочешь инкассируй в банк на счёт даже если у тебя РРО нет, только в тетрадь учёта запиши.Большинство ФОПов принимают безнал, нал, всему довольны.

нал без контролю інакше ніяк,

чи не так? чи не так?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/