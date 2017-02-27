Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:33

Amat написав:

Все на стреме



Как Вы думаете, что будет с ценами на авто после кризииса.

Где-то слышал, что европа будет сокращать производство (из-за падения спроса) и как результат цены подрастут...



недвига в нашей стране для меня совсем загадкой стала на ближайшие 5 лет. Вот и думаю - может авто обновить Все на стремеКак Вы думаете, что будет с ценами на авто после кризииса.Где-то слышал, что европа будет сокращать производство (из-за падения спроса) и как результат цены подрастут...недвига в нашей стране для меня совсем загадкой стала на ближайшие 5 лет. Вот и думаю - может авто обновить

Если считать в валюте, то вряд ли авто будет дешевле (наоборот постепенно подорожает, тем более если собираются сокращать производство), в Украине так тем более. Наши вообще могут еще больше пошлины поднять (то что будут доить всех и вся своими секвестрами и повышениями налогов где только можно и нельзя - это к бабке не ходи). Я правда не знаю если евро сильно вырастет, то как европейские авто-производители будут конкурировать, но оно тоже скорее всего выше 1.3-1.5 относительно ЮСД не дойдет.А по недвиге - нормальное жилье вгородах я в валюте намного дешевле (если смотреть через несколько лет) слабо представляю, ну максимум процентов на 10-20 ниже (сейчас вроде даже немного подросли местами). Никакой возможности "скупки подъездами за копейки" точно не будет, кроме хлама какого-то в трущобах. А в мелких городах и селах - там еще вероятно будет долго дешеветь - ну оно-то и понятно - полноценное развитие села никому не нужно, все работоспособные будут продолжать тикать оттуда по Киевам и Поландиям с постепенным общим снижением населения страны до миллионов 20-25. Но если каким-то образом запустят ипотеку под даже 10% - то начнет потихонечку, но уверенно "подпирать цену снизу" (опять таки вгородах - именно там будет более менее нормально идти жизнь).И все это в сочетании с тем, что "всё будет дорожать в мире" из-за общей мировой инфляции. Вот такой хитрый тренд видится. Если б не она - то конечно можно было ждать складывание цены недвиги <надвоегде-то тупо из-за демографических трендов . Но это не точно.