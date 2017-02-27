flyman написав:я зрозумів, вільнолюдям тре готівка, готівка і тільки готівка, і без контролю інакше ніяк, економіка помре, торгівля збанкротяться, Путіна нападе, і викосить коронавірус. Тому ніяких касових апаратів, бо податкова заштрафує всіх до смерті.
Сказать-то что хотел кроме бессвязного потока несвязанных мыслей ? Готивка и РРО связь какая ? Если будет РРО, что больше нала или безнала будет? Еще один теоретик, который не знает, что у ФОПов нет лимита остатка кассы, и нал через РРО может никак не превращаться в безнал, хочешь складируй нал в пакет, хочешь инкассируй в банк на счёт даже если у тебя РРО нет, только в тетрадь учёта запиши. Большинство ФОПов принимают безнал, нал, всему довольны.
нал без контролю інакше ніяк, чи не так?
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flyman написав:нал без контролю інакше ніяк, чи не так?
Затраты на администрирование данного нововведения по затратам превышают пользу в виде налогов, которые собираются добавочно получить. ФОП не заплатит больше налогов, по крайней мере подавляющее большинство под 99 % из них с оборотом до 5 миллионов, потому что будет у ФОПа РРО - не будет- ФОП на той же первой и второй группы платят фиксированную сумму налога. Что здесь непонятно ?
Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Але, посилання у Вайбер-групу ФОПів я ще більше години тому тут кинув, але щось ніхто там нічого не питає?(а я заглядаю туди) То що, ви тут такі герої, чи всеж таки наберетесь сміливосиі і там СМІЛИВО запитаєте: "Чого боїтесь РРО?"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Как Вы думаете, что будет с ценами на авто после кризииса. Где-то слышал, что европа будет сокращать производство (из-за падения спроса) и как результат цены подрастут...
недвига в нашей стране для меня совсем загадкой стала на ближайшие 5 лет. Вот и думаю - может авто обновить
Если считать в валюте, то вряд ли авто будет дешевле (наоборот постепенно подорожает, тем более если собираются сокращать производство), в Украине так тем более. Наши вообще могут еще больше пошлины поднять (то что будут доить всех и вся своими секвестрами и повышениями налогов где только можно и нельзя - это к бабке не ходи). Я правда не знаю если евро сильно вырастет, то как европейские авто-производители будут конкурировать, но оно тоже скорее всего выше 1.3-1.5 относительно ЮСД не дойдет. А по недвиге - нормальное жилье в крупных городах я в валюте намного дешевле (если смотреть через несколько лет) слабо представляю, ну максимум процентов на 10-20 ниже (сейчас вроде даже немного подросли местами). Никакой возможности "скупки подъездами за копейки" точно не будет, кроме хлама какого-то в трущобах. А в мелких городах и селах - там еще вероятно будет долго дешеветь - ну оно-то и понятно - полноценное развитие села никому не нужно, все работоспособные будут продолжать тикать оттуда по Киевам и Поландиям с постепенным общим снижением населения страны до миллионов 20-25. Но если каким-то образом запустят ипотеку под даже 10% - то начнет потихонечку, но уверенно "подпирать цену снизу" (опять таки в большихгородах - именно там будет более менее нормально идти жизнь). И все это в сочетании с тем, что "всё будет дорожать в мире" из-за общей мировой инфляции. Вот такой хитрый тренд видится. Если б не она - то конечно можно было ждать складывание цены недвиги <надвое где-то тупо из-за демографических трендов . Но это не точно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 05 чер, 2020 20:49, всього редагувалось 2 разів.