RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5596559755985599

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 372
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 372
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:39

  Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все? Да и гривна 10 процентов особо не греет


Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2199
З нами з: 11.10.16
Подякував: 981 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:47

  freeze написав:Затраты на администрирование данного нововведения по затратам превышают пользу в виде налогов, которые собираются добавочно получить. ФОП не заплатит больше налогов, по крайней мере подавляющее большинство под 99 % из них с оборотом до 5 миллионов, потому что будет у ФОПа РРО - не будет- ФОП на той же первой и второй группы платят фиксированную сумму налога.
Что здесь непонятно ?

Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.


Колись пам'ятаю приклад, як прийшла перевірка РРО у складі 3 осіб в маленький магазин, знайшли порушення (касир забув в якийсь день рік тому касу вимкнути), викликали бухгалтера, і сиділи - п'ять дорослих людей впродовж двох годин займалися проблемою незакритого касового дню з оборотом в 200 гривень.
У підсумку виписали штраф у п'ятикратному розмірі в 1000 грн.
Мабуть, це було дуже важливо та підняло українську економіку...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 579
З нами з: 19.02.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:29

  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков превысил сегодня 1000:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI


А можно для тех, кто не в теме простым языком вывод - к чему это ведет ?
Спасибо.
Amat
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 21.12.11
Подякував: 66 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34

  Волк написав:Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.

Как все совпало :mrgreen: и в Пивденном на тысячу евро гривна была, и в обменке без интернета сидели ждали. А ко второму пришествию в Пивденный даже конкурентов не подпускали
SILVER_UA
 
Повідомлень: 676
З нами з: 21.07.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5596559755985599
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
429 92403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 18:14
Scotch
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6981 1569008
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:40
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1923, 1924, 1925
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19247 2348227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:19
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86588)
05.06.2020 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.