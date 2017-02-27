Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:39
Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:47
Колись пам'ятаю приклад, як прийшла перевірка РРО у складі 3 осіб в маленький магазин, знайшли порушення (касир забув в якийсь день рік тому касу вимкнути), викликали бухгалтера, і сиділи - п'ять дорослих людей впродовж двох годин займалися проблемою незакритого касового дню з оборотом в 200 гривень.
У підсумку виписали штраф у п'ятикратному розмірі в 1000 грн.
Мабуть, це було дуже важливо та підняло українську економіку...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:29
А можно для тех, кто не в теме простым языком вывод - к чему это ведет ?
Спасибо.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34
Как все совпало и в Пивденном на тысячу евро гривна была, и в обменке без интернета сидели ждали. А ко второму пришествию в Пивденный даже конкурентов не подпускали
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