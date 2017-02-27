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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5597559855995600>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 373
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:39

  Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все? Да и гривна 10 процентов особо не греет


Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:47

  freeze написав:Затраты на администрирование данного нововведения по затратам превышают пользу в виде налогов, которые собираются добавочно получить. ФОП не заплатит больше налогов, по крайней мере подавляющее большинство под 99 % из них с оборотом до 5 миллионов, потому что будет у ФОПа РРО - не будет- ФОП на той же первой и второй группы платят фиксированную сумму налога.
Что здесь непонятно ?

Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.


Колись пам'ятаю приклад, як прийшла перевірка РРО у складі 3 осіб в маленький магазин, знайшли порушення (касир забув в якийсь день рік тому касу вимкнути), викликали бухгалтера, і сиділи - п'ять дорослих людей впродовж двох годин займалися проблемою незакритого касового дню з оборотом в 200 гривень.
У підсумку виписали штраф у п'ятикратному розмірі в 1000 грн.
Мабуть, це було дуже важливо та підняло українську економіку...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:29

  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков превысил сегодня 1000:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI


А можно для тех, кто не в теме простым языком вывод - к чему это ведет ?
Спасибо.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34

  Волк написав:Забег в кедах. Сдал евро по 30,0 в Пивденном, откупил по 29,8 в обменках (в течение 10-ти минут). Снова сдал в Пивденном по 30,0, но уже в другом отделении. На длинные выходные оставляю гривну.

Как все совпало :mrgreen: и в Пивденном на тысячу евро гривна была, и в обменке без интернета сидели ждали. А ко второму пришествию в Пивденный даже конкурентов не подпускали
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:44

Ломбарди та "швидкі кредити" повідомляють про зростання кількості прострочень

Українські мікрофінансові організації відзначають збільшення частки прострочених кредитів до 20-70% в їх кредитних портфелях, тоді як в 2019 році середня частка неповернених кредитів становила близько 20%.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Асоціації фінансових інституцій.

За даними АФІ, в період карантину обсяг кредитів, виданих небанківськими фінустановами, скоротився в 2,5-3 рази на тлі зростання ризиків їх неповернення через зниження доходів населення.

Асоціація зазначила, що однією з причин неповернення також є заборона на нарахування штрафів і пені за невиконання зобов'язань по сплаті кредитів, додавши з посиланням на фахівців ринку, що за період дії заборони значно погіршилася і без того не ідеальна фінансова дисципліна позичальників.

Як повідомив директор компанії MyCredit Дмитро Стензя, за період карантину її кредитний портфель також погіршився.

"Це природна ситуація, оскільки частина клієнтів залишилася без стабільного доходу, тому не має можливості виплачувати кредит з об'єктивних причин. Якщо говорити в цифрах - відсоток неповернення збільшився більш ніж удвічі", - сказав він.

За словами Стензі, паралельно також знизився попит на послуги в сегменті мікрокредитування з огляду на те, що українці стали користуватися накопиченими коштами, більш відповідально підходять до витрат, в тому числі до кредитування.

Як відзначили в АФІ, три з п'яти опитаних компаній запустили програми підтримки клієнтів, зокрема дві з них - реструктуризацію кредитів.

За даними АФІ, три з п'яти опитаних МФО очікують поліпшення ситуації після закінчення карантину.

За словами директора "ШвидкоГроші" Олександра Холода, українські МФО повернуться до рівня лютого не раніше ніж через рік, а для повного відновлення їм буде потрібно від півтора до двох років. Він вважає, що ці терміни також відносяться і до якості клієнтів, які користуються послугами швидких позик.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:45

  Alex2007 написав:
  Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все? Да и гривна 10 процентов особо не греет


Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.


может под распродажу земли цены в долларах хотят искусственно просадить? Покупатели-то уже деньги завели и находятся в гривне... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57

  Amat написав:
  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков превысил сегодня 1000:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI

А можно для тех, кто не в теме простым языком вывод - к чему это ведет ?
Спасибо.

Это значит, что после подготовки обвала в конце февраля и проведения обвала в начале марта, снова появился спрос на рисковые активы: акции фондового рынка, сырьевые товары (нефть), высокодоходные валюты развивающихся стран.
Российский рубль почти отыграл свое падение. Наша красивая тоже укрепляется.
Даже японцы за свою валюту-убежище скупили евро, что привело к его росту. Швейцарский франк, как валюта-убежище, тоже распродается, но менее активно, чем иена.
Но расслабляться не стоит, поскольку все это было затеяно в США и не исключен еще один обвал, особенно, после выборов у них в ноябре.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От з загальної групи ФОПів.
Комент адміна (Кеті) про РРО ;)

Это ещё ничего! Некоторые думают, что уже работают на кассовых аппаратах, гордо показывая пос-терминал

Действительно, далеко не все представляют, какой это головняк и какое нервное напряжение от страха совершить ошибку при работе с РРО.
Какие там космические штрафы и сколько времени это будет занимать.
Плюс дополнительная финансовая нагрузка на предпринимателя в техническом плане и в виде зарплаты полноценного бухгалтера (это не тот бухгалтер, который за пару гривен сдавал отчеты)

В общем, не думаем о плохом. Всё будет хорошо, если мы будем умными и дружными! А мы умные и дружные, значит победим!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:16

  Igneus написав:Это значит, что после подготовки обвала в конце февраля и проведения обвала в начале марта, снова появился спрос на рисковые активы: акции фондового рынка, сырьевые товары (нефть), высокодоходные валюты развивающихся стран.
Российский рубль почти отыграл свое падение. Наша красивая тоже укрепляется.
Даже японцы за свою валюту-убежище скупили евро, что привело к его росту. Швейцарский франк, как валюта-убежище, тоже распродается, но менее активно, чем иена.
Но расслабляться не стоит, поскольку все это было затеяно в США и не исключен еще один обвал, особенно, после выборов у них в ноябре.

Бесконтрольная эмиссия доллара не может пройти просто так.
Вот и получается, что он дешевеет относительно всего
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:18

  pesikot написав:
  ruvex написав:
  Realist написав:Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.

"Моя хата скраю" - без сомнений переживет все формации.
Но раз в год даже палка стреляет.

Но что-то ваша палка не стреляет. Куда бы её не вставляли

Если удобнее в таком контексте, то особи почитающие палку неотъемлемой частью своей анатомии с ней и закончат. Думаю еще одна треть оценит сие, как инородный элемент.
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