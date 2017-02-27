Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:44

Ломбарди та "швидкі кредити" повідомляють про зростання кількості прострочень



Українські мікрофінансові організації відзначають збільшення частки прострочених кредитів до 20-70% в їх кредитних портфелях, тоді як в 2019 році середня частка неповернених кредитів становила близько 20%.



Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Асоціації фінансових інституцій.



За даними АФІ, в період карантину обсяг кредитів, виданих небанківськими фінустановами, скоротився в 2,5-3 рази на тлі зростання ризиків їх неповернення через зниження доходів населення.



Асоціація зазначила, що однією з причин неповернення також є заборона на нарахування штрафів і пені за невиконання зобов'язань по сплаті кредитів, додавши з посиланням на фахівців ринку, що за період дії заборони значно погіршилася і без того не ідеальна фінансова дисципліна позичальників.



Як повідомив директор компанії MyCredit Дмитро Стензя, за період карантину її кредитний портфель також погіршився.



"Це природна ситуація, оскільки частина клієнтів залишилася без стабільного доходу, тому не має можливості виплачувати кредит з об'єктивних причин. Якщо говорити в цифрах - відсоток неповернення збільшився більш ніж удвічі", - сказав він.



За словами Стензі, паралельно також знизився попит на послуги в сегменті мікрокредитування з огляду на те, що українці стали користуватися накопиченими коштами, більш відповідально підходять до витрат, в тому числі до кредитування.



Як відзначили в АФІ, три з п'яти опитаних компаній запустили програми підтримки клієнтів, зокрема дві з них - реструктуризацію кредитів.



За даними АФІ, три з п'яти опитаних МФО очікують поліпшення ситуації після закінчення карантину.



За словами директора "ШвидкоГроші" Олександра Холода, українські МФО повернуться до рівня лютого не раніше ніж через рік, а для повного відновлення їм буде потрібно від півтора до двох років. Він вважає, що ці терміни також відносяться і до якості клієнтів, які користуються послугами швидких позик.