Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:39
Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:47
Колись пам'ятаю приклад, як прийшла перевірка РРО у складі 3 осіб в маленький магазин, знайшли порушення (касир забув в якийсь день рік тому касу вимкнути), викликали бухгалтера, і сиділи - п'ять дорослих людей впродовж двох годин займалися проблемою незакритого касового дню з оборотом в 200 гривень.
У підсумку виписали штраф у п'ятикратному розмірі в 1000 грн.
Мабуть, це було дуже важливо та підняло українську економіку...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:29
А можно для тех, кто не в теме простым языком вывод - к чему это ведет ?
Спасибо.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34
Как все совпало и в Пивденном на тысячу евро гривна была, и в обменке без интернета сидели ждали. А ко второму пришествию в Пивденный даже конкурентов не подпускали
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:44
Ломбарди та "швидкі кредити" повідомляють про зростання кількості прострочень
Українські мікрофінансові організації відзначають збільшення частки прострочених кредитів до 20-70% в їх кредитних портфелях, тоді як в 2019 році середня частка неповернених кредитів становила близько 20%.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Асоціації фінансових інституцій.
За даними АФІ, в період карантину обсяг кредитів, виданих небанківськими фінустановами, скоротився в 2,5-3 рази на тлі зростання ризиків їх неповернення через зниження доходів населення.
Асоціація зазначила, що однією з причин неповернення також є заборона на нарахування штрафів і пені за невиконання зобов'язань по сплаті кредитів, додавши з посиланням на фахівців ринку, що за період дії заборони значно погіршилася і без того не ідеальна фінансова дисципліна позичальників.
Як повідомив директор компанії MyCredit Дмитро Стензя, за період карантину її кредитний портфель також погіршився.
"Це природна ситуація, оскільки частина клієнтів залишилася без стабільного доходу, тому не має можливості виплачувати кредит з об'єктивних причин. Якщо говорити в цифрах - відсоток неповернення збільшився більш ніж удвічі", - сказав він.
За словами Стензі, паралельно також знизився попит на послуги в сегменті мікрокредитування з огляду на те, що українці стали користуватися накопиченими коштами, більш відповідально підходять до витрат, в тому числі до кредитування.
Як відзначили в АФІ, три з п'яти опитаних компаній запустили програми підтримки клієнтів, зокрема дві з них - реструктуризацію кредитів.
За даними АФІ, три з п'яти опитаних МФО очікують поліпшення ситуації після закінчення карантину.
За словами директора "ШвидкоГроші" Олександра Холода, українські МФО повернуться до рівня лютого не раніше ніж через рік, а для повного відновлення їм буде потрібно від півтора до двох років. Він вважає, що ці терміни також відносяться і до якості клієнтів, які користуються послугами швидких позик.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:45
может под распродажу земли цены в долларах хотят искусственно просадить? Покупатели-то уже деньги завели и находятся в гривне...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57
Это значит, что после подготовки обвала в конце февраля и проведения обвала в начале марта, снова появился спрос на рисковые активы: акции фондового рынка, сырьевые товары (нефть), высокодоходные валюты развивающихся стран.
Российский рубль почти отыграл свое падение. Наша красивая тоже укрепляется.
Даже японцы за свою валюту-убежище скупили евро, что привело к его росту. Швейцарский франк, как валюта-убежище, тоже распродается, но менее активно, чем иена.
Но расслабляться не стоит, поскольку все это было затеяно в США и не исключен еще один обвал, особенно, после выборов у них в ноябре.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От з загальної групи ФОПів.
Комент адміна (Кеті) про РРО
Это ещё ничего! Некоторые думают, что уже работают на кассовых аппаратах, гордо показывая пос-терминал
Действительно, далеко не все представляют, какой это головняк и какое нервное напряжение от страха совершить ошибку при работе с РРО.
Какие там космические штрафы и сколько времени это будет занимать.
Плюс дополнительная финансовая нагрузка на предпринимателя в техническом плане и в виде зарплаты полноценного бухгалтера (это не тот бухгалтер, который за пару гривен сдавал отчеты)
В общем, не думаем о плохом. Всё будет хорошо, если мы будем умными и дружными! А мы умные и дружные, значит победим!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:16
Бесконтрольная эмиссия доллара не может пройти просто так.
Вот и получается, что он дешевеет относительно всего
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:18
Если удобнее в таком контексте, то особи почитающие палку неотъемлемой частью своей анатомии с ней и закончат. Думаю еще одна треть оценит сие, как инородный элемент.
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