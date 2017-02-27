А можно для тех, кто не в теме простым языком вывод - к чему это ведет ? Спасибо.
Это значит, что после подготовки обвала в конце февраля и проведения обвала в начале марта, снова появился спрос на рисковые активы: акции фондового рынка, сырьевые товары (нефть), высокодоходные валюты развивающихся стран. Российский рубль почти отыграл свое падение. Наша красивая тоже укрепляется. Даже японцы за свою валюту-убежище скупили евро, что привело к его росту. Швейцарский франк, как валюта-убежище, тоже распродается, но менее активно, чем иена. Но расслабляться не стоит, поскольку все это было затеяно в США и не исключен еще один обвал, особенно, после выборов у них в ноябре.
Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.
Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.
уже который раз говорю лучший спекулянт у нас НБУ - повторяйте за ним и у вас все будет хорошо