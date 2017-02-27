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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5597559855995600

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 373
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:37

  Igneus написав:
  Amat написав:
  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков превысил сегодня 1000:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI

А можно для тех, кто не в теме простым языком вывод - к чему это ведет ?
Спасибо.

Это значит, что после подготовки обвала в конце февраля и проведения обвала в начале марта, снова появился спрос на рисковые активы: акции фондового рынка, сырьевые товары (нефть), высокодоходные валюты развивающихся стран.
Российский рубль почти отыграл свое падение. Наша красивая тоже укрепляется.
Даже японцы за свою валюту-убежище скупили евро, что привело к его росту. Швейцарский франк, как валюта-убежище, тоже распродается, но менее активно, чем иена.
Но расслабляться не стоит, поскольку все это было затеяно в США и не исключен еще один обвал, особенно, после выборов у них в ноябре.


Спасибо. Так намного понятнее.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:00

Ячейки все.
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hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:50

  Сибарит написав:За прошедшую неделю НБУ выкупил на межбанке 410.7 млн. Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.

По дням (приблизительно):
- понедельник - 28;
- вторник - 20;
- среда - 70;
- четверг - 70;
- пятница - 222.

Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.

Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.
уже который раз говорю лучший спекулянт у нас НБУ - повторяйте за ним и у вас все будет хорошо :lol:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:39

  hxbbgaf написав:Ячейки все.
https://112.ua/statji/grabiteli-vzlomal ... 38463.html

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