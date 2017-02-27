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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5597559855995600

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 373
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:37

  Igneus написав:
  Amat написав:
  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков превысил сегодня 1000:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI

А можно для тех, кто не в теме простым языком вывод - к чему это ведет ?
Спасибо.

Это значит, что после подготовки обвала в конце февраля и проведения обвала в начале марта, снова появился спрос на рисковые активы: акции фондового рынка, сырьевые товары (нефть), высокодоходные валюты развивающихся стран.
Российский рубль почти отыграл свое падение. Наша красивая тоже укрепляется.
Даже японцы за свою валюту-убежище скупили евро, что привело к его росту. Швейцарский франк, как валюта-убежище, тоже распродается, но менее активно, чем иена.
Но расслабляться не стоит, поскольку все это было затеяно в США и не исключен еще один обвал, особенно, после выборов у них в ноябре.


Спасибо. Так намного понятнее.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:00

Ячейки все.
https://112.ua/statji/grabiteli-vzlomal ... 38463.html
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:50

  Сибарит написав:За прошедшую неделю НБУ выкупил на межбанке 410.7 млн. Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.

По дням (приблизительно):
- понедельник - 28;
- вторник - 20;
- среда - 70;
- четверг - 70;
- пятница - 222.

Впервые после начала коронакризиса результат интервенций с начала года стал положительным. Чистая покупка составила 347 млн.

Очень внушительный объем интервенции, похоже, не последний сюрприз этой пятницы. Соотношение графиков и изменения средневзвешенного намекает, что когда мы в среду узнаем объем сегодняшних торгов, будет, чему удивляться.
уже который раз говорю лучший спекулянт у нас НБУ - повторяйте за ним и у вас все будет хорошо :lol:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:39

  hxbbgaf написав:Ячейки все.
https://112.ua/statji/grabiteli-vzlomal ... 38463.html

Банки стали ломбардами.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 02:18

  freeze написав:
  flyman написав:нал без контролю інакше ніяк,
чи не так?


Затраты на администрирование данного нововведения по затратам превышают пользу в виде налогов, которые собираются добавочно получить. ФОП не заплатит больше налогов, по крайней мере подавляющее большинство под 99 % из них с оборотом до 5 миллионов, потому что будет у ФОПа РРО - не будет- ФОП на той же первой и второй группы платят фиксированную сумму налога.
Что здесь непонятно ?

Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.

Производитель/ продавци/ ремонтники касс аппаратов прибиль получат
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:47

  freeze написав:Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.

Предприятия из-за налоговой нагрузки и проблем закрываются, количество безработных растёт, вот их и пристраивают на администрирование налоговых новшеств :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:28

Хіба ревуть воли, як ясла повні? ©

  flyman написав:
  Долярчик написав:flyman
Теж зайди сюди і розпитай ФОПів що і як? - і що не так з РРО?!
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w
Там розтолкують тобі будь-яке питання про РРО!

ще раз, чому в Польщі є касові апарати на кожній точнці на ринку,
а в Україні це "зрада і ганьба"?

Про Китай вище писали, що там "касовий апарат у смартфоні"

От, Флаю, найшов для тебе ще один допис в Вайбер-групі, де пояснюють, чому мікроби... ой, мікропідприємці бояться РРО :roll:

Рро для продуктового магазину кінець. По перше, немає первинних на все, по друге, при розважці круп , цукру , печива і тд, завжди не вистачає. По третє, славнозвісна усушка, ковбаса, копченності, упаковка сосисок, сардель завжди мінус. По четверте, сроки, скільки з'їли самі, псписала, віддала пенсіонерами, бомжам, базарним цуцикам, невідомо. По п'яте, я передпенсійного віку, продавці трохи молодші, з державою у смартфоні дружби не буде, як у все це вникнути, не знаю. По шосте, бухгалтер мені в цьому не допоможе, у неї декілька підприємців, де взяти іншого, хіба на Марсі. Сьоме, покупці живуть в основному від пенсії до пенсії, або до зарплати, є робочі які взагалі беруть товар цілий місяць, а потім розраховуються, боржників на два листа у зошиті. Восьме, де взяти грошей, або брати кредит, або доїдати тільки списану ковбасу, економити, може, зберу за півроку. Зберу, поставлю Рро, перша перевірка штраф , до бабки не ходи. Дев'яте, штрафи, як у наглядової ради премії. Звідки у малих підприємців такі дурні гроші, при*** з влади? Так який мені смисл зачіпатися, якщо все очевидно. За 200 метрів він мого магазину АТБ, це треба було написати по перше, націнка мінімальна і даю в борг, тому ще не закрилася. Такі справи, просили написати про причини, чому малі підприємці не можуть поставили Рро, оце вам причини. Якщо хтось може переслати моє повідомлення на сайт народного обранця, будь ласка, не маю ноутбука. Буду вдячна
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Якщо хтось може переслати моє повідомлення на сайт народного обранця, будь ласка, не маю ноутбука. Буду вдячна
передайте уважаемой госпоже, что все как раз делается для того чтобы вытеснить её с рынка. Встречайте атб в каждом селе и безработицу 50% трудоспособного населения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:34

Что по евро ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:41

  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Это значит, что после подготовки обвала в конце февраля и проведения обвала в начале марта, снова появился спрос на рисковые активы: акции фондового рынка, сырьевые товары (нефть), высокодоходные валюты развивающихся стран.
Российский рубль почти отыграл свое падение. Наша красивая тоже укрепляется.
Даже японцы за свою валюту-убежище скупили евро, что привело к его росту. Швейцарский франк, как валюта-убежище, тоже распродается, но менее активно, чем иена.
Но расслабляться не стоит, поскольку все это было затеяно в США и не исключен еще один обвал, особенно, после выборов у них в ноябре.

Бесконтрольная эмиссия доллара не может пройти просто так.
Вот и получается, что он дешевеет относительно всего

Вспоминаю 11 сентября в США, когда падали небоскребы после попадания в них пассажирских авиалайнеров. В то время я еще был очень далек от понимания основ курсообразования иностранных валют. Но даже тогда я понял, что это ж*** в США и что-то у них поменяется: начнется дополнительное финансирование армии, спецслужб, различные запреты, трудности для бизнеса и .... это конечно же приведет к ослаблению доллара вполне по рыночным причинам. Так и произошло.

Сегодня мы имеем практически повторение того злосчастного 11 сентября в США. Карантин плюс недовольство чернокожих ударят по бизнесу сильнее, чем в других странах, и следовательно ослабление доллара неминуемо.

Смотрю на индекс доллара и что же видим? Видим подтверждение вышесказанному. Доллар конкретно падает везде в мире. Доллар уже упал на 5%. Но мы пока этого не замечаем упорно.

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buratinyo
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