Додано: Суб 06 чер, 2020 08:28

flyman написав: Долярчик написав: flyman

Теж зайди сюди і розпитай ФОПів що і як? - і що не так з РРО?!

https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

Там розтолкують тобі будь-яке питання про РРО! Теж зайди сюди і розпитай ФОПів що і як? - і що не так з РРО?!Там розтолкують тобі будь-яке питання про РРО!

ще раз, чому в Польщі є касові апарати на кожній точнці на ринку,

а в Україні це "зрада і ганьба"?



Про Китай вище писали, що там "касовий апарат у смартфоні" ще раз, чому в Польщі є касові апарати на кожній точнці на ринку,а в Україні це "зрада і ганьба"?Про Китай вище писали, що там "касовий апарат у смартфоні"

От, Флаю, найшов для тебе ще один допис в Вайбер-групі, де пояснюють, чому мікроби... ой, мікропідприємці бояться РРОРро для продуктового магазину кінець. По перше, немає первинних на все, по друге, при розважці круп , цукру , печива і тд, завжди не вистачає. По третє, славнозвісна усушка, ковбаса, копченності, упаковка сосисок, сардель завжди мінус. По четверте, сроки, скільки з'їли самі, псписала, віддала пенсіонерами, бомжам, базарним цуцикам, невідомо. По п'яте, я передпенсійного віку, продавці трохи молодші, з державою у смартфоні дружби не буде, як у все це вникнути, не знаю. По шосте, бухгалтер мені в цьому не допоможе, у неї декілька підприємців, де взяти іншого, хіба на Марсі. Сьоме, покупці живуть в основному від пенсії до пенсії, або до зарплати, є робочі які взагалі беруть товар цілий місяць, а потім розраховуються, боржників на два листа у зошиті. Восьме, де взяти грошей, або брати кредит, або доїдати тільки списану ковбасу, економити, може, зберу за півроку. Зберу, поставлю Рро, перша перевірка штраф , до бабки не ходи. Дев'яте, штрафи, як у наглядової ради премії. Звідки у малих підприємців такі дурні гроші, при*** з влади? Так який мені смисл зачіпатися, якщо все очевидно. За 200 метрів він мого магазину АТБ, це треба було написати по перше, націнка мінімальна і даю в борг, тому ще не закрилася. Такі справи, просили написати про причини, чому малі підприємці не можуть поставили Рро, оце вам причини. Якщо хтось може переслати моє повідомлення на сайт народного обранця, будь ласка, не маю ноутбука. Буду вдячна