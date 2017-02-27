freeze написав:Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.
Предприятия из-за налоговой нагрузки и проблем закрываются, количество безработных растёт, вот их и пристраивают на администрирование налоговых новшеств
Нет, предприятия закрываются из-за падения потребительского спроса. Он конечно немного отскочил вверх после послабления карантина, но ... только у 5-30% от всего мелкого бизнеса. Я подробнее не узнавал.
Что делает правительство для роста потребительского и совокупного спроса? Масштабная стройка за деньги от ОВГЗ, рост социальных выплат в гривнах.
Что не делает из того, что надо сделать? Предполагаю, что не успокаивает население в связи с корона-вирусом и не настраивает его на покупки преимущественно украинских товаров. Это бы позволило вздохнуть свободнее мелкому бизнесу, который сам напуган до усрачки, а не только покупатели.
Долярчик написав:Якщо хтось може переслати моє повідомлення на сайт народного обранця, будь ласка, не маю ноутбука. Буду вдячна
передайте уважаемой госпоже, что все как раз делается для того чтобы вытеснить её с рынка. Встречайте атб в каждом селе и безработицу 50% трудоспособного населения.
Та то всі ФОПи вкурсі, тому і бунтують/хочуть бунтувати! А от Флаймани не розуміють, чому в ЕУропі, кожна бабця з села має РРО на сир/молоко, а наші торгують на тротуарі - без!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Насчёт РРО. Если судить со стороны потребителя, то терминалы должны стоять везде. Лично мне доставляет дискомфорт то, что в парикмахерских и салонах поголовно нет терминалов, при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории. Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше, если не могут организовать нормальный сервис. Не можешь - уйди, пусть другие работают, кто может и хочет. А то когда читаешь эти душераздирающие истории, аж плакать хочется, какие они все бедные и несчастные.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д. Регистрируйся по ссылке:
Striker написав:при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории
Кто компенсируют банку этот кэшбек?
Не знаю и знать не хочу, мне, потребителю, это совсем неинтересно. Если банк предоставляет такую возможность, то я хочу ней пользоваться. Но из-за отсутствия РРО такой возможности пользоваться ней нет.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д. Регистрируйся по ссылке:
Striker написав:Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше
А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Striker написав:при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории
Кто компенсируют банку этот кэшбек?
Не знаю и знать не хочу, мне, потребителю, это совсем неинтересно. Если банк предоставляет такую возможность, то я хочу ней пользоваться. Но из-за отсутствия РРО такой возможности пользоваться ней нет.
Какое отношение РРО имеет к кэшбеку ? Кто хочет может поставить терминальчик без всяких РРО. А можно и с РРО делать вид, что карточки не принимают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе
Это уже мне выбирать, может мне нравится есть мороженную рыбу. И свежесть рыбы к теме обсуждения не имеет никакого отношения.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д. Регистрируйся по ссылке: