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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5598559956005601

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 373
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:49

  Амвросий написав:
  freeze написав:Или просто любопытства ради надо платить зарплату тысячам налоговикам и занимать десятки миллионов человеко-часов, чтобы вести кодировку каждого артикула в каждой лавочке, прилавке в селе или на базарчике.

Предприятия из-за налоговой нагрузки и проблем закрываются, количество безработных растёт, вот их и пристраивают на администрирование налоговых новшеств :lol:

Нет, предприятия закрываются из-за падения потребительского спроса. Он конечно немного отскочил вверх после послабления карантина, но ... только у 5-30% от всего мелкого бизнеса. Я подробнее не узнавал.

Что делает правительство для роста потребительского и совокупного спроса? Масштабная стройка за деньги от ОВГЗ, рост социальных выплат в гривнах.

Что не делает из того, что надо сделать? Предполагаю, что не успокаивает население в связи с корона-вирусом и не настраивает его на покупки преимущественно украинских товаров. Это бы позволило вздохнуть свободнее мелкому бизнесу, который сам напуган до усрачки, а не только покупатели.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:11

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Якщо хтось може переслати моє повідомлення на сайт народного обранця, будь ласка, не маю ноутбука. Буду вдячна
передайте уважаемой госпоже, что все как раз делается для того чтобы вытеснить её с рынка. Встречайте атб в каждом селе и безработицу 50% трудоспособного населения.

Та то всі ФОПи вкурсі, тому і бунтують/хочуть бунтувати!
А от Флаймани не розуміють, чому в ЕУропі, кожна бабця з села має РРО на сир/молоко, а наші торгують на тротуарі - без! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:02

Насчёт РРО. Если судить со стороны потребителя, то терминалы должны стоять везде. Лично мне доставляет дискомфорт то, что в парикмахерских и салонах поголовно нет терминалов, при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории. Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше, если не могут организовать нормальный сервис. Не можешь - уйди, пусть другие работают, кто может и хочет. А то когда читаешь эти душераздирающие истории, аж плакать хочется, какие они все бедные и несчастные.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории

Кто компенсируют банку этот кэшбек?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:08

  varlo написав:
  Striker написав:при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории

Кто компенсируют банку этот кэшбек?

А кто компенсирует банку затраты на привлечение, маркетинг и рекламу?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:09

  varlo написав:
  Striker написав:при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории

Кто компенсируют банку этот кэшбек?

Не знаю и знать не хочу, мне, потребителю, это совсем неинтересно. Если банк предоставляет такую возможность, то я хочу ней пользоваться. Но из-за отсутствия РРО такой возможности пользоваться ней нет.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:11

  Striker написав:Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше


А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:13

  Striker написав:
  varlo написав:
  Striker написав:при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории

Кто компенсируют банку этот кэшбек?

Не знаю и знать не хочу, мне, потребителю, это совсем неинтересно. Если банк предоставляет такую возможность, то я хочу ней пользоваться. Но из-за отсутствия РРО такой возможности пользоваться ней нет.


Какое отношение РРО имеет к кэшбеку ? :mrgreen:
Кто хочет может поставить терминальчик без всяких РРО. А можно и с РРО делать вид, что карточки не принимают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:15

  freeze написав:А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе :mrgreen:

Это уже мне выбирать, может мне нравится есть мороженную рыбу. И свежесть рыбы к теме обсуждения не имеет никакого отношения.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:17

  Striker написав:
  freeze написав:А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе :mrgreen:

Это уже мне выбирать, может мне нравится есть мороженную рыбу. И свежесть рыбы к теме обсуждения не имеет никакого отношения.


Так вы сами и выбираете лучший супермаркет АТБ, но чувствуется и скрытая классовая ненависть к работникам прилавка, и забавный принцип - я буду есть более плохое, чтобы кому-то насолить :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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