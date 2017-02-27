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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:29
Вкладчик1234 написав:
А кто компенсирует банку затраты на привлечение, маркетинг и рекламу?
8% рефинанс и не нужны затраты на персонал, отделения, кешбэки, ничё не нужно. Взял под 8% выдал кредит под 48%, в какой еще стране такие подъёмы?
freeze написав:
Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе
рыбу в кредит выгодно на этапе зачатия, потом её цена вырастет главное в грейс успеть.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 11:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:29
freeze написав:
Какое отношение РРО имеет к кэшбеку ?
Кто хочет может поставить терминальчик без всяких РРО. А можно и с РРО делать вид, что карточки не принимают.
Разве РРО не должен применяться при безналичных расчетах через терминал?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:30
Striker написав: freeze написав:
Какое отношение РРО имеет к кэшбеку ?
Кто хочет может поставить терминальчик без всяких РРО. А можно и с РРО делать вид, что карточки не принимают.
Разве РРО не должен применяться при безналичных расчетах через терминал?
Не обязательно, это не эквиваленты
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Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:35
freeze написав:
Так вы сами и выбираете лучший супермаркет АТБ, но чувствуется и скрытая классовая ненависть к работникам прилавка, и забавный принцип - я буду есть более плохое, но при этом дороже !!!, чтобы кому-то насолить
От как раз работникам мне нечего предъявить, причём тут они? А к их работодателю - да. Я волен выбирать то, что для меня лучше. В данном случае мне лучше пойти в АТБ, чем брать в руки грязную и воняющую рыбой наличку.
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Striker
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:37
Striker написав: varlo написав: Striker написав:
при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории
Кто компенсируют банку этот кэшбек?
Не знаю и знать не хочу, мне, потребителю, это совсем неинтересно. Если банк предоставляет такую возможность, то я хочу ней пользоваться. Но из-за отсутствия РРО такой возможности пользоваться ней нет.
Мне кажется в магазине без терминала просто подсчитали, ЦА с налом, и ЦА с картами. И поняли, что лучше потерять образно говоря 20% покупателей с картами, чем повысить цены на те же 12% кешбека + за услуги еквайринга. Короче, не все так однозначно, как Вы написали.
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BIGor
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:40
BIGor написав:
Мне кажется в магазине без терминала просто подсчитали, ЦА с налом, и ЦА с картами. И поняли, что лучше потерять образно говоря 20% покупателей с картами, чем повысить цены на те же 12% кешбека + за услуги еквайринга. Короче, не все так однозначно, как Вы написали.
Та не вопрос. Я тут просто привёл свой пример. А так пусть каждый сам выбирает, где ему и что покупать.
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Striker
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:40
BIGor написав: Striker написав: varlo написав:
Кто компенсируют банку этот кэшбек?
Не знаю и знать не хочу, мне, потребителю, это совсем неинтересно. Если банк предоставляет такую возможность, то я хочу ней пользоваться. Но из-за отсутствия РРО такой возможности пользоваться ней нет.
Мне кажется в магазине без терминала просто подсчитали, ЦА с налом, и ЦА с картами. И поняли, что лучше потерять образно говоря 20% покупателей с картами, чем повысить цены на те же 12% кешбека + за услуги еквайринга. Короче, не все так однозначно, как Вы написали.
Кешбек платит не магазин, но в целом примерно так и есть - если большинство покупателей с кешем, то платить за аренду терминала + 2-3% от оборота по нему за эквайринг может быть тупо не выгодно.
К тому же, я сомневаюсь, что таких принципиальных, кто купит дороже в другом месте, только из-за терминала, много.
С таким подходом можно, например, за сезон нормальных ягод и не купить - на рынке и свежее и лучше и дешевле, чем в супермаркете обычно, но, какая досада, только кеш
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Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:44
Faceless написав: Striker написав: freeze написав:
Какое отношение РРО имеет к кэшбеку ?
Кто хочет может поставить терминальчик без всяких РРО. А можно и с РРО делать вид, что карточки не принимают.
Разве РРО не должен применяться при безналичных расчетах через терминал?
Не обязательно, это не эквиваленты
Понял, буду знать. Тогда нужно обязать всех ставить не РРО, а POS-терминалы)
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Striker
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