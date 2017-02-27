Faceless написав:К тому же, я сомневаюсь, что таких принципиальных, кто купит дороже в другом месте, только из-за терминала, много. С таким подходом можно, например, за сезон нормальных ягод и не купить - на рынке и свежее и лучше и дешевле, чем в супермаркете обычно, но, какая досада, только кеш
Насчёт дороже - это вопрос риторический. Может быть и наоборот по ценам. Тем более, что акции и скидки никто не отменял. А фрукты и овощи я часто покупаю в небольшом магазинчике рядом с АТБ размером ~ 2.5х5 метров, в котором есть POS-терминал.
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varlo написав:Не знаю и знать не хочу, мне, потребителю, это совсем неинтересно. Если банк предоставляет такую возможность, то я хочу ней пользоваться. Но из-за отсутствия РРО такой возможности пользоваться ней нет.
Мне кажется в магазине без терминала просто подсчитали, ЦА с налом, и ЦА с картами. И поняли, что лучше потерять образно говоря 20% покупателей с картами, чем повысить цены на те же 12% кешбека + за услуги еквайринга. Короче, не все так однозначно, как Вы написали.
??? кешбек - затраты банка, не магазина магазин платит только % экварийнга - 2-3% плюс аренда терминала - 250-300 грн/мес
да, еще мало людей платят картами - 30%, но этот % постоянно растет - я все в больших точках вижу терминалы. тут у магазинов проблема, что обороты белеют, а народ привык работать вчерную;)
Shaman написав:тут у магазинов проблема, что обороты белеют, а народ привык работать вчерную;)
Проблеми не бачу 1 Націнка магазину(реальна інформація) 15-20% 2 Термінал забирає суму і не показує розбивки по цінам/сумам/асортименту товарів 3 Поки картками буде розраховуватись менше 80% - до того часу проблем не виникне....
Більшу проблему для магазинів становлять касові апарати.
BIGor написав:Мне кажется в магазине без терминала просто подсчитали, ЦА с налом, и ЦА с картами. И поняли, что лучше потерять образно говоря 20% покупателей с картами, чем повысить цены на те же 12% кешбека + за услуги еквайринга. Короче, не все так однозначно, как Вы написали.
А кешбек платит магазин?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Faceless написав:Кешбек платит не магазин, но в целом примерно так и есть - если большинство покупателей с кешем, то платить за аренду терминала + 2-3% от оборота по нему за эквайринг может быть тупо не выгодно. К тому же, я сомневаюсь, что таких принципиальных, кто купит дороже в другом месте, только из-за терминала, много.
Что самое интересное, в таких точках, где нет терминала. - накрутки меньше 30% нет. И с 2-3% эквайринга им "тупо невыгодно". При этом сетевикам - выгодно. В то же время, недавно видел терминал в овощном киоске. Ещё в запорожской сети копицетров и типографии "page" можно платить за ксерокс и распечатку через терминал. И цена - от 1грн (у подвальных конкурентов А4 1.25-1.50грн, и только нал). Терминал банка "восток".
Так что - было бы желание
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Shaman написав:тут у магазинов проблема, что обороты белеют, а народ привык работать вчерную;)
Проблеми не бачу 1 Націнка магазину(реальна інформація) 15-20% 2 Термінал забирає суму і не показує розбивки по цінам/сумам/асортименту товарів 3 Поки картками буде розраховуватись менше 80% - до того часу проблем не виникне....
Більшу проблему для магазинів становлять касові апарати.
"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів
Faceless написав:Кешбек платит не магазин, но в целом примерно так и есть - если большинство покупателей с кешем, то платить за аренду терминала + 2-3% от оборота по нему за эквайринг может быть тупо не выгодно. К тому же, я сомневаюсь, что таких принципиальных, кто купит дороже в другом месте, только из-за терминала, много.
Что самое интересное, в таких точках, где нет терминала. - накрутки меньше 30% нет. И с 2-3% эквайринга им "тупо невыгодно". При этом сетевикам - выгодно. В то же время, недавно видел терминал в овощном киоске. Ещё в запорожской сети копицетров и типографии "page" можно платить за ксерокс и распечатку через терминал. И цена - от 1грн (у подвальных конкурентов А4 1.25-1.50грн, и только нал). Терминал банка "восток".
Так что - было бы желание
Я в одном облцентре видел терминал в хлебном киоске. Вот это было удивление