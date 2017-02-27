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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5601560256035604>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:53

  Faceless написав:К тому же, я сомневаюсь, что таких принципиальных, кто купит дороже в другом месте, только из-за терминала, много.
С таким подходом можно, например, за сезон нормальных ягод и не купить - на рынке и свежее и лучше и дешевле, чем в супермаркете обычно, но, какая досада, только кеш

Насчёт дороже - это вопрос риторический. Может быть и наоборот по ценам. Тем более, что акции и скидки никто не отменял. А фрукты и овощи я часто покупаю в небольшом магазинчике рядом с АТБ размером ~ 2.5х5 метров, в котором есть POS-терминал.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:00

  BIGor написав:
  Striker написав:
  varlo написав:Не знаю и знать не хочу, мне, потребителю, это совсем неинтересно. Если банк предоставляет такую возможность, то я хочу ней пользоваться. Но из-за отсутствия РРО такой возможности пользоваться ней нет.

Мне кажется в магазине без терминала просто подсчитали, ЦА с налом, и ЦА с картами. И поняли, что лучше потерять образно говоря 20% покупателей с картами, чем повысить цены на те же 12% кешбека + за услуги еквайринга. Короче, не все так однозначно, как Вы написали.


???
кешбек - затраты банка, не магазина
магазин платит только % экварийнга - 2-3% плюс аренда терминала - 250-300 грн/мес

да, еще мало людей платят картами - 30%, но этот % постоянно растет - я все в больших точках вижу терминалы.
тут у магазинов проблема, что обороты белеют, а народ привык работать вчерную;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:14

  Shaman написав:тут у магазинов проблема, что обороты белеют, а народ привык работать вчерную;)
Проблеми не бачу
1 Націнка магазину(реальна інформація) 15-20%
2 Термінал забирає суму і не показує розбивки по цінам/сумам/асортименту товарів
3 Поки картками буде розраховуватись менше 80% - до того часу проблем не виникне....

Більшу проблему для магазинів становлять касові апарати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:18

  BIGor написав:Мне кажется в магазине без терминала просто подсчитали, ЦА с налом, и ЦА с картами. И поняли, что лучше потерять образно говоря 20% покупателей с картами, чем повысить цены на те же 12% кешбека + за услуги еквайринга. Короче, не все так однозначно, как Вы написали.

А кешбек платит магазин? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.

ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.
komp
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:26

  Faceless написав:Кешбек платит не магазин, но в целом примерно так и есть - если большинство покупателей с кешем, то платить за аренду терминала + 2-3% от оборота по нему за эквайринг может быть тупо не выгодно.
К тому же, я сомневаюсь, что таких принципиальных, кто купит дороже в другом месте, только из-за терминала, много.

Что самое интересное, в таких точках, где нет терминала. - накрутки меньше 30% нет. И с 2-3% эквайринга им "тупо невыгодно". При этом сетевикам - выгодно.
В то же время, недавно видел терминал в овощном киоске.
Ещё в запорожской сети копицетров и типографии "page" можно платить за ксерокс и распечатку через терминал. И цена - от 1грн (у подвальных конкурентов А4 1.25-1.50грн, и только нал). Терминал банка "восток".

Так что - было бы желание
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:32

  budivelnik написав:
  Shaman написав:тут у магазинов проблема, что обороты белеют, а народ привык работать вчерную;)
Проблеми не бачу
1 Націнка магазину(реальна інформація) 15-20%
2 Термінал забирає суму і не показує розбивки по цінам/сумам/асортименту товарів
3 Поки картками буде розраховуватись менше 80% - до того часу проблем не виникне....

Більшу проблему для магазинів становлять касові апарати.

"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:33

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Кешбек платит не магазин, но в целом примерно так и есть - если большинство покупателей с кешем, то платить за аренду терминала + 2-3% от оборота по нему за эквайринг может быть тупо не выгодно.
К тому же, я сомневаюсь, что таких принципиальных, кто купит дороже в другом месте, только из-за терминала, много.

Что самое интересное, в таких точках, где нет терминала. - накрутки меньше 30% нет. И с 2-3% эквайринга им "тупо невыгодно". При этом сетевикам - выгодно.
В то же время, недавно видел терминал в овощном киоске.
Ещё в запорожской сети копицетров и типографии "page" можно платить за ксерокс и распечатку через терминал. И цена - от 1грн (у подвальных конкурентов А4 1.25-1.50грн, и только нал). Терминал банка "восток".

Так что - было бы желание

Я в одном облцентре видел терминал в хлебном киоске. Вот это было удивление :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:33

  komp написав:
  freeze написав:Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.

ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.


В Польщі практично немає кешу в бізнесі і за все видають квитанцію. Тому всі платять і декларують податки. Податковий кодекс треба міняти,але це наші недореформатори не зроблять.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:34

  Вкладчик1234 написав:Что самое интересное, в таких точках, где нет терминала. - накрутки меньше 30% нет. И с 2-3% эквайринга им "тупо невыгодно". При этом сетевикам - выгодно.


Сетевикам выгодно, потому что на больших оборотах получается для хозяев и большая прибыль, хорошие места для магазинов, выкрученные руки для поставщиков )))

Кстати насчёт накрутки не меньше 30 процентов - это ерунда из разряда все женщины сволочи )))
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