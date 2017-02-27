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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:35
komp написав: freeze написав:
Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.
ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.
выходные, оффтоп;)
а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???
с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методами
я не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы
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Shaman
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:40
Faceless написав:
"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні.
Лимиты оборотов для базарчиков - первая группа - миллион гривен, для других групп - пять и семь миллионов сейчас являются недостижимой путеводной звездой для подавляющего большинства ФОПов. А то что пару процентов хитрецов есть, так надо конкретно с ними бороться.
От того что два процента покупателей периодически тырят что-то в магазинах, никто не вводит тотальный обыск всех на выходе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:41
Faceless написав: budivelnik написав: Shaman написав:
тут у магазинов проблема, что обороты белеют, а народ привык работать вчерную;)
Проблеми не бачу
1 Націнка магазину(реальна інформація) 15-20%
2 Термінал забирає суму і не показує розбивки по цінам/сумам/асортименту товарів
3 Поки картками буде розраховуватись менше 80% - до того часу проблем не виникне....
Більшу проблему для магазинів становлять касові апарати.
"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів
Кілька терміналів не для того щоб розбити оборот.
Кілька терміналів для того ,щоб підакцизні пропускати через ФОП на загальній системі оподаткування(алкоголь/тютюн) і на нього вішати всі розходи по приміщенню(електроенергія,оренда), а прибутки виводити через термінал ФОП на спрощеній системі оподаткування....
Взагалі термінали штука зручна там де націнка хоча б 15% і вище..
А що робити з сигаретами де націнка 10% з якої 1,5% зідає ПДВ ,5% акциз,3%термінал
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:42
Shaman написав: komp написав: freeze написав:
Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.
ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.
выходные, оффтоп;)
а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???
с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методами
я не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы
Тотальная отмена упрощенки и есть самый реальный способ -всем субьектам предпринимательской деятельности - равные условия налогооблажания!
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komp
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:45
freeze написав: Faceless написав:
"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні.
Лимиты оборотов для базарчиков - первая группа - миллион гривен, для других групп - пять и семь миллионов сейчас являются недостижимой путеводной звездой для подавляющего большинства ФОПов. А то что пару процентов хитрецов есть, так надо конкретно с ними бороться.
От того что два процента покупателей периодически тырят что-то в магазинах, никто не вводит тотальный обыск всех на выходе.
в шт не скажу, но в обороте ненастоящих ФОП - очень много - не 10% и не 20%
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Shaman
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:47
komp написав: Shaman написав: komp написав:
ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.
выходные, оффтоп;)
а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???
с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методами
я не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы
Тотальная отмена упрощенки и есть самый реальный способ -всем субьектам предпринимательской деятельности - равные условия налогооблажания!
это с водой выплеснуть и ребенка - до такого не дойдет;)
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Shaman
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