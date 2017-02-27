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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56025603560456055606>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:35

  komp написав:
  freeze написав:Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.

ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.


выходные, оффтоп;)
а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???
с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методами :D
я не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:40

  Faceless написав:"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні.


Лимиты оборотов для базарчиков - первая группа - миллион гривен, для других групп - пять и семь миллионов сейчас являются недостижимой путеводной звездой для подавляющего большинства ФОПов. А то что пару процентов хитрецов есть, так надо конкретно с ними бороться.
От того что два процента покупателей периодически тырят что-то в магазинах, никто не вводит тотальный обыск всех на выходе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:41

  Faceless написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:тут у магазинов проблема, что обороты белеют, а народ привык работать вчерную;)
Проблеми не бачу
1 Націнка магазину(реальна інформація) 15-20%
2 Термінал забирає суму і не показує розбивки по цінам/сумам/асортименту товарів
3 Поки картками буде розраховуватись менше 80% - до того часу проблем не виникне....
Більшу проблему для магазинів становлять касові апарати.
"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів
Кілька терміналів не для того щоб розбити оборот.
Кілька терміналів для того ,щоб підакцизні пропускати через ФОП на загальній системі оподаткування(алкоголь/тютюн) і на нього вішати всі розходи по приміщенню(електроенергія,оренда), а прибутки виводити через термінал ФОП на спрощеній системі оподаткування....

Взагалі термінали штука зручна там де націнка хоча б 15% і вище..
А що робити з сигаретами де націнка 10% з якої 1,5% зідає ПДВ ,5% акциз,3%термінал :shock:
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:42

  Shaman написав:
  komp написав:
  freeze написав:Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.

ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.


выходные, оффтоп;)
а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???
с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методами :D
я не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы 8)

Тотальная отмена упрощенки и есть самый реальный способ -всем субьектам предпринимательской деятельности - равные условия налогооблажания!
komp
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:45

  freeze написав:
  Faceless написав:"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні.


Лимиты оборотов для базарчиков - первая группа - миллион гривен, для других групп - пять и семь миллионов сейчас являются недостижимой путеводной звездой для подавляющего большинства ФОПов. А то что пару процентов хитрецов есть, так надо конкретно с ними бороться.
От того что два процента покупателей периодически тырят что-то в магазинах, никто не вводит тотальный обыск всех на выходе.


в шт не скажу, но в обороте ненастоящих ФОП - очень много - не 10% и не 20%
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:47

  komp написав:
  Shaman написав:
  komp написав:ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.


выходные, оффтоп;)
а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???
с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методами :D
я не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы 8)

Тотальная отмена упрощенки и есть самый реальный способ -всем субьектам предпринимательской деятельности - равные условия налогооблажания!


это с водой выплеснуть и ребенка - до такого не дойдет;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:50

  freeze написав:Кстати насчёт накрутки не меньше 30 процентов - это ерунда из разряда все женщины сволочи )))

Если говорить о "магазинах у дома", то такая накрутка обходит разве что хлеб.
Сигареты - "белые"+"левые"
Алкоголь - хз, тоже не исключено.
Цены - не уверен, что есть хотя бы одна позиция, которая может конкурировать по цене с сильпо-атб. Т.к. товар часто берётся оттуда, не всегда даже ожидая промо-акций. Или у поставщиков, у которых цена выше ррозницы АТБ - но есть "бесплатная доставка" (кули мелкому підприємцю напрягаться, возить)
В итоге цена со всеми затратами и "интересом" "підприємця" - начинается от +30% к сетевикам.

Единственное, чем может выделиться "мелочь без терминалов", - товар, которого нет у сетевиков (я так понимаю, от своих рыночников, - овощи, фрукты, солёности, рыба, мясо) - Но за этим проще поехать в "места происхождения товара" - на рынок в специализированные отделы или павильоны. Кроме случаев, когда нужна мелкая порция, и/или "здесь и сейчас"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:59

  Striker написав:Насчёт РРО. Если судить со стороны потребителя, то терминалы должны стоять везде. Лично мне доставляет дискомфорт то, что в парикмахерских и салонах поголовно нет терминалов, при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории. Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше, если не могут организовать нормальный сервис. Не можешь - уйди, пусть другие работают, кто может и хочет. А то когда читаешь эти душераздирающие истории, аж плакать хочется, какие они все бедные и несчастные.

Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками! :shock:
А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков? :lol:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:00

  Shaman написав:
  komp написав:
  freeze написав:Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.

ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.


выходные, оффтоп;)
а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???
с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методами :D
я не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы 8)


Когда проблема усложняется до небес, это значит на самом деле ее не хотят решать в принципе.
Налоговая не пытается ни с чем бороться, это всё сказки )))
У нас возле налоговой работает супермаркет Два шага большой площади где выдают филькины нефискальные чеки, и они все из налоговой там отовариваются после работы :lol:

Для того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате. Это и сейчас есть - единщики второй группы не имеют права работать с юрлицами-неединщиками с сфере оказания услуг, и уже давно, и никто не умер.
Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу.
Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.

Практически все громко пережеванные обвинения, касаются этих трех пунктов, но не касаются подавляющего большинства других ФОПов.

От того что по статистике 2 процента покупателей периодически подворовывают в магазинах, никто не требует повально всех обыскивать на выходе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:10

  rollo написав:Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками! :shock:
А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков? :lol:

А Вас удивлю, но юзались бы. Только из-за того, что это УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.
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Striker
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