Додано: Суб 06 чер, 2020 13:00

Shaman написав: komp написав: freeze написав: Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс. Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.

ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент. ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.



выходные, оффтоп;)

а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???

с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методами

я не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы выходные, оффтоп;)а почему никто не пишет, что в нашей стране ФОП - это самый распространенный способ ухода от налогов крупных компаний???с этим налоговая и пытается бороться - как умеют, фискальными методамия не вижу как проскочить между капельками - оставить ФОП только реальным ФОП и прихлопнуть крупный бизнес - предлагайте способы

Когда проблема усложняется до небес, это значит на самом деле ее не хотят решать в принципе.Налоговая не пытается ни с чем бороться, это всё сказки )))У нас возле налоговой работает супермаркет Два шага большой площади где выдают филькины нефискальные чеки, и они все из налоговой там отовариваются после работыДля того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате. Это и сейчас есть - единщики второй группы не имеют права работать с юрлицами-неединщиками с сфере оказания услуг, и уже давно, и никто не умер.Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу.Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.Практически все громко пережеванные обвинения, касаются этих трех пунктов, но не касаются подавляющего большинства других ФОПов.От того что по статистике 2 процента покупателей периодически подворовывают в магазинах, никто не требует повально всех обыскивать на выходе.