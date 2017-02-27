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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:15
komp написав:
Тотальная отмена упрощенки и есть самый реальный способ -всем субьектам предпринимательской деятельности - равные условия налогооблажания!
Обычно вы, пенсионеры, да еще бюджетники в первых рядах с требованиями всем закрутить гайки, всех построить и наказывать. Корпоративный понятный интерес, хочется чтобы давали больше денег в виде выплат, ну или чтоб не задерживали поступления от "типов-закрученных гаек"
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:18
rollo написав:
Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками!
А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков?
Юзались бы. Я картами активно пользуюсь с начала 2000-х, и именно потому, что это удобно. О грейсах и кешбеках я узнал намного позже
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Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:22
Striker написав: rollo написав:
Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками!
А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков?
А Вас удивлю, но юзались бы. Только из-за того, что это УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.
Но жаба ведь давит, когда нужно рассчитаться картой, зная, что не будет кешбэка? Или рассчитывал на кешбэк, а терминал оказался не той системы?
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rollo
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:25
Striker написав: rollo написав:
Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками!
А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков?
А Вас удивлю, но юзались бы. Только из-за того, что это УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.
На самом деле коренная проблема у всех одна - заработать деньги, то как они там будут выглядеть в виде бумажек, или в виде компьютерных записей на карточке, то дело три десятое.
Удобно - не удобно, то тоже из раздела кому что нравится Барселона или Реал.
У нас народ такой - большинство сожгёт свои карточки, если это будет условием новой работы с зарплатой в два раза выше, чем на карточку. И точно все предприниматели поставят по десять терминалов в каждой точке, если их прибыль при этом увеличится. Обычный дарвинизм
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:25
Striker написав: rollo написав:
Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками!
А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков?
А Вас удивлю, но юзались бы. Только из-за того, что это УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.
Коли ви почнете оплачувати ці послуги власними коштами, а не за рахунок постачальників товарів та послуг, ви, можливо, зміните свою думку.
Якщо десь у рітейли магазин зароболяє 500 грн з ноутбука ціною 20000, а такий покупець, як ви, бажає розрахуватись карткою, 400 грн підуть за послуги банку, що володіє терміналом. З цих 400 грн банк сплачує вам кешбеки та грейси, але, навіть, як не буде сплачувати, з магазину він їх все одно бере.
Чи буде вам удобно віддати 400 грн замість того, щоб розрахуватись готівкою?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:28
Faceless написав: rollo написав:
Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками!
А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков?
Юзались бы. Я картами активно пользуюсь с начала 2000-х, и именно потому, что это удобно. О грейсах и кешбеках я узнал намного позже
Я картами картами активно пользуюсь с конца 90-х. Поначалу для открытия виз нужно было для посольств давать выписку с банка о движении средств на счете за последние три месяца и кредитная карта оказалась удобным инструментом. Грейс был.
Потом приват начал выпускать мини карты и придумывать разные акции. Выигрывал.
А потом пошли кешбэки и рассрочки.
Карты очень удобны. Но если надо рассчитаться за более качественный и дешевый продукт, достаем кэш и не ноем.
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rollo
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:36
rollo написав:
Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками!
А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков?
Я, например, ни разу в жизни не пользовался кешбеком, но юзаю карту для покупок из-за большого процента за снятие денег с банкомата.
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BIGor
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:43
rollo написав:
Поначалу для открытия виз нужно было для посольств давать выписку с банка о движении средств на счете за последние три месяца и кредитная карта оказалась удобным инструментом.
Забавно, но крайнюю шенгенскую мультивизу (новую, не продление) я делал в 2015г (Германия) и в консульстве всё еще требовали справку из банка о движении средств по карточному счету за несколько месяцев и справку из налоговой
(поскольку я ФОП, для обычных людей - справку с места работы) о доходе за полгода.
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p_vovk74
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:00
BIGor написав:
Я, например, ни разу в жизни не пользовался кешбеком, но юзаю карту для покупок из-за большого процента за снятие денег с банкомата.
Вы многое теряете. Свинорыл с опытом пользуется несколькими картами разных банков под нужные покупки и получает немалый дополнительный доход в виде кешбэка.
Почитайте тут: Лучшая карта для cashback'а
карты+с+кешбэк
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:04
p_vovk74 написав: rollo написав:
Поначалу для открытия виз нужно было для посольств давать выписку с банка о движении средств на счете за последние три месяца и кредитная карта оказалась удобным инструментом.
Забавно, но крайнюю шенгенскую мультивизу (новую, не продление) я делал в 2015г (Германия) и в консульстве всё еще требовали справку из банка о движении средств по карточному счету за несколько месяцев и справку из налоговой
(поскольку я ФОП, для обычных людей - справку с места работы) о доходе за полгода.
Это для них подтверждение финансовой состоятельности. И, если заявитель на визу подтверждал это, то виза открывалась немцами без проблем.
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rollo
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