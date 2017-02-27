Додано: Суб 06 чер, 2020 13:25

Striker написав: rollo написав: Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками!

А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков? Ты шо, как банки разбаловали людей грейсами, кешбэками и рассрочками!А если бы не было ни грейсов, ни кешбэков, ни рассрочек? Так же усердно юзались бы карты банков?

А Вас удивлю, но юзались бы. Только из-за того, что это УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек. А Вас удивлю, но юзались бы. Только из-за того, что это УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.

На самом деле коренная проблема у всех одна - заработать деньги, то как они там будут выглядеть в виде бумажек, или в виде компьютерных записей на карточке, то дело три десятое.Удобно - не удобно, то тоже из раздела кому что нравится Барселона или Реал.У нас народ такой - большинство сожгёт свои карточки, если это будет условием новой работы с зарплатой в два раза выше, чем на карточку. И точно все предприниматели поставят по десять терминалов в каждой точке, если их прибыль при этом увеличится. Обычный дарвинизм