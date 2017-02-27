freeze написав:На самом деле коренная проблема у всех одна - заработать деньги, то как они там будут выглядеть в виде бумажек, или в виде компьютерных записей на карточке, то дело три десятое. Удобно - не удобно, то тоже из раздела кому что нравится Барселона или Реал.
У нас народ такой - большинство сожгёт свои карточки, если это будет условием новой работы с зарплатой в два раза выше, чем на карточку. И точно все предприниматели поставят по десять терминалов в каждой точке, если их прибыль при этом увеличится. Обычный дарвинизм
А в чём, собственно, проблема? Разве это плохо получать профит от пользования кредитными картами? Помимо удобства таких расчётов. Я покупал замороженную рыбу и в АТБ, и в отдельном рыбном магазине без POS'а, разницы в цене и качестве не заметил. Мне нужна именно замороженная. И что, я должен теперь по какой-то причине идти именно в рыбный? В чём суть Вашего порицания?
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sergey_sryvkin написав:Коли ви почнете оплачувати ці послуги власними коштами, а не за рахунок постачальників товарів та послуг, ви, можливо, зміните свою думку.
Якщо десь у рітейли магазин зароболяє 500 грн з ноутбука ціною 20000, а такий покупець, як ви, бажає розрахуватись карткою, 400 грн підуть за послуги банку, що володіє терміналом. З цих 400 грн банк сплачує вам кешбеки та грейси, але, навіть, як не буде сплачувати, з магазину він їх все одно бере.
Чи буде вам удобно віддати 400 грн замість того, щоб розрахуватись готівкою?..
А зачем мне оплачивать эти услуги своими средствами, если это делают поставщики? Это проблемы магазина, а не мои. Если такие услуги предоставляются, то я ими пользуюсь. Больше мне, покупателю, ничего не интересно, кто там кому и сколько платит и за что. Если это уже заложено в цену товара, то о чём разговор тогда?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д. Регистрируйся по ссылке:
freeze написав:На самом деле коренная проблема у всех одна - заработать деньги, то как они там будут выглядеть в виде бумажек, или в виде компьютерных записей на карточке, то дело три десятое. Удобно - не удобно, то тоже из раздела кому что нравится Барселона или Реал.
У нас народ такой - большинство сожгёт свои карточки, если это будет условием новой работы с зарплатой в два раза выше, чем на карточку. И точно все предприниматели поставят по десять терминалов в каждой точке, если их прибыль при этом увеличится. Обычный дарвинизм
А в чём, собственно, проблема? Разве это плохо получать профит от пользования кредитными картами? Помимо удобства таких расчётов. Я покупал замороженную рыбу и в АТБ, и в отдельном рыбном магазине без POS'а, разницы в цене и качестве не заметил. Мне нужна именно замороженная. И что, я должен теперь по какой-то причине идти именно в рыбный? В чём суть Вашего порицания?
Может я нечётко выразился, так что извините. Если человек честным путём что-то заработал, то только уважение, кому как выгоднее и удобнее тратить это вообще не вопрос, всё должно быть в государстве нормальным и эволюционным путём. И главное, чтобы здравый смысл не уходил от всего.
Просто я не раз был свидетелем, когда в магазинчик бытовой техники или освещения заходит человек, и с порога вопрос - вы карточки принимаете ? И если не принимают по какой-то причине, то бежит человек дальше, не спрашивает ни цену товара, ни скидку на товар. То есть человек принципиально что-то хочет купить через терминал, его не интересует ни цена, ни чего больше кроме поставленной цели потратить через карточку. Это есть перебор, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Просто я не раз был свидетелем, когда в магазинчик бытовой техники или освещения заходит человек, и с порога вопрос - вы карточки принимаете ? И если не принимают по какой-то причине, то бежит человек дальше, не спрашивает ни цену товара, ни скидку на товар. То есть человек принципиально что-то хочет купить через терминал, его не интересует ни цена, ни чего больше кроме поставленной цели потратить через карточку. Это есть перебор, имхо.
Не всегда это вопрос принципиальности либо погони за кешбеками. Банальная ситуация, если у человека, что называется нет денег до зарплаты, а купить нужно прямо сейчас. Картой он заплатит без комиссии и получит еще льготный период на погашение этой траты. Или вы ему предлагаете снять с кредитки наличку под 4% комиссии? Так проще зайти в соседний магазин, где карты принимают Но конечно, читателям валютной ветки такая ситуация наверное незнакома
rollo написав:Поначалу для открытия виз нужно было для посольств давать выписку с банка о движении средств на счете за последние три месяца и кредитная карта оказалась удобным инструментом.
Забавно, но крайнюю шенгенскую мультивизу (новую, не продление) я делал в 2015г (Германия) и в консульстве всё еще требовали справку из банка о движении средств по карточному счету за несколько месяцев и справку из налоговой (поскольку я ФОП, для обычных людей - справку с места работы) о доходе за полгода.
Это для них подтверждение финансовой состоятельности. И, если заявитель на визу подтверждал это, то виза открывалась немцами без проблем.
Та я в курсе зачем они это требовали. К тому моменту у меня уже второй загранпаспорт заканчивался, страничек не хватало.