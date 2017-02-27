Додано: Суб 06 чер, 2020 14:43

Striker написав: freeze написав: На самом деле коренная проблема у всех одна - заработать деньги, то как они там будут выглядеть в виде бумажек, или в виде компьютерных записей на карточке, то дело три десятое.

Удобно - не удобно, то тоже из раздела кому что нравится Барселона или Реал.



У нас народ такой - большинство сожгёт свои карточки, если это будет условием новой работы с зарплатой в два раза выше, чем на карточку. И точно все предприниматели поставят по десять терминалов в каждой точке, если их прибыль при этом увеличится. Обычный дарвинизм На самом деле коренная проблема у всех одна - заработать деньги, то как они там будут выглядеть в виде бумажек, или в виде компьютерных записей на карточке, то дело три десятое.Удобно - не удобно, то тоже из раздела кому что нравится Барселона или Реал.У нас народ такой - большинство сожгёт свои карточки, если это будет условием новой работы с зарплатой в два раза выше, чем на карточку. И точно все предприниматели поставят по десять терминалов в каждой точке, если их прибыль при этом увеличится. Обычный дарвинизм

А в чём, собственно, проблема? Разве это плохо получать профит от пользования кредитными картами? Помимо удобства таких расчётов. Я покупал замороженную рыбу и в АТБ, и в отдельном рыбном магазине без POS'а, разницы в цене и качестве не заметил. Мне нужна именно замороженная. И что, я должен теперь по какой-то причине идти именно в рыбный? В чём суть Вашего порицания? А в чём, собственно, проблема? Разве это плохо получать профит от пользования кредитными картами? Помимо удобства таких расчётов. Я покупал замороженную рыбу и в АТБ, и в отдельном рыбном магазине без POS'а, разницы в цене и качестве не заметил. Мне нужна именно замороженная. И что, я должен теперь по какой-то причине идти именно в рыбный? В чём суть Вашего порицания?

Может я нечётко выразился, так что извините.Если человек честным путём что-то заработал, то только уважение, кому как выгоднее и удобнее тратить это вообще не вопрос, всё должно быть в государстве нормальным и эволюционным путём.И главное, чтобы здравый смысл не уходил от всего.Просто я не раз был свидетелем, когда в магазинчик бытовой техники или освещения заходит человек, и с порога вопрос - вы карточки принимаете ? И если не принимают по какой-то причине, то бежит человек дальше, не спрашивает ни цену товара, ни скидку на товар. То есть человек принципиально что-то хочет купить через терминал, его не интересует ни цена, ни чего больше кроме поставленной цели потратить через карточку. Это есть перебор, имхо.