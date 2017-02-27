А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты)
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:12
А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты)
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно
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