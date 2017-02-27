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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5604560556065607

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:12

  Striker написав:... УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.

А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты) :roll:
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно :?:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:51

  fler написав:
  Striker написав:... УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.

А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты) :roll:
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно :?:

Портмоне тоже можно потерять. Не стоит совсем утрировать, какой-то минимум налички и пару карт на случай ЧП нужно иметь если куда-то едешь. Зато, просто забежать в магазин, кафешку, просто выйти погулять и тп, особенно летом - намного удобнее обойтись одним лишь телефоном, не тягая с собой портмоне, кардхолдеры, скомканные купюры во всех карманах и тем более монеты
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как то при поиске автоэлектроники фирмы Valeo, на одном из сайтов указывалось, что при нахождении где то товара дешевле, чем у них, необходимо сделать ссылку и они установят цену еще ниже. Так и было, снизили, не помню то ли на парктроник, то ли на камеру, давно было, лет 10 назад.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:21

  fler написав:
  Striker написав:... УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.

А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты) :roll:
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно :?:

А если будет землетрясение, цунами, извержение вулкана, град размером в яйцо или затемнение солнца? :mrgreen: За всё время не разбыл ни один свой смартфон, а их у меня уже было минимум 4. А деньги я всегда с собой беру на всякий случай.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Kalgan написав:Где ж найти такой магазин бытовой техники, где дадут скидку 4% и компенсируют затраты на вылет из грейса на 2 месяца ?


Мережеві магази побутової техніки на перший погляд мають ідентичні ціни, якщо вони офіційні дилери. Але якщо ви зареєстрований користувач, то навіть позаглядавши на сайті на певні товари велика імовірність отримати "персональну пропозицію"Зображення
Наприклад - з діючими в даний момент кодами, не знаю чи мож скористатись, якщо з іншого акаунту фокстрот. Плюс ще знижка по кешбеку, знижка на картку магазину, знижка по картці на розрахунок, наприклад КБО ідеї 4% чистими. Разом 5-6% легко, а то і більше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:46

ОПЕК продлил соглашение по максимуму. Тех кто недосокращал обязали досократить в июле-сентябре. Валюты EM вверх, в т.ч. и наша гривна, доллар вниз, я так понимаю?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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