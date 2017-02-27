А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты)
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:12
А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты)
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:51
Портмоне тоже можно потерять. Не стоит совсем утрировать, какой-то минимум налички и пару карт на случай ЧП нужно иметь если куда-то едешь. Зато, просто забежать в магазин, кафешку, просто выйти погулять и тп, особенно летом - намного удобнее обойтись одним лишь телефоном, не тягая с собой портмоне, кардхолдеры, скомканные купюры во всех карманах и тем более монеты
Додано: Суб 06 чер, 2020 18:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как то при поиске автоэлектроники фирмы Valeo, на одном из сайтов указывалось, что при нахождении где то товара дешевле, чем у них, необходимо сделать ссылку и они установят цену еще ниже. Так и было, снизили, не помню то ли на парктроник, то ли на камеру, давно было, лет 10 назад.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:21
А если будет землетрясение, цунами, извержение вулкана, град размером в яйцо или затемнение солнца? За всё время не разбыл ни один свой смартфон, а их у меня уже было минимум 4. А деньги я всегда с собой беру на всякий случай.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мережеві магази побутової техніки на перший погляд мають ідентичні ціни, якщо вони офіційні дилери. Але якщо ви зареєстрований користувач, то навіть позаглядавши на сайті на певні товари велика імовірність отримати "персональну пропозицію"
Наприклад - з діючими в даний момент кодами, не знаю чи мож скористатись, якщо з іншого акаунту фокстрот. Плюс ще знижка по кешбеку, знижка на картку магазину, знижка по картці на розрахунок, наприклад КБО ідеї 4% чистими. Разом 5-6% легко, а то і більше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 06 чер, 2020 18:46
ОПЕК продлил соглашение по максимуму. Тех кто недосокращал обязали досократить в июле-сентябре. Валюты EM вверх, в т.ч. и наша гривна, доллар вниз, я так понимаю?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Суб 06 чер, 2020 18:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
какой кешбек, если дискуссия выше была о том, что человек говорит, плати наличкой, а магазин даст скидку в размере потери процентов за обналичивание кред. средств и вылет из грейса
Додано: Суб 06 чер, 2020 19:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так пояснюю як отримати більшу скидку з картки, ніж можливо в магазині за готівку. Хоча є певні невеликі магазини за готівку, які дійсно можуть дати більшу знижку ніж мережеві. Чому саме за готівку здогадуюсь.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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