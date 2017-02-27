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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5605560656075608>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:12

  Striker написав:... УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.

А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты) :roll:
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно :?:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:51

  fler написав:
  Striker написав:... УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.

А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты) :roll:
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно :?:

Портмоне тоже можно потерять. Не стоит совсем утрировать, какой-то минимум налички и пару карт на случай ЧП нужно иметь если куда-то едешь. Зато, просто забежать в магазин, кафешку, просто выйти погулять и тп, особенно летом - намного удобнее обойтись одним лишь телефоном, не тягая с собой портмоне, кардхолдеры, скомканные купюры во всех карманах и тем более монеты
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как то при поиске автоэлектроники фирмы Valeo, на одном из сайтов указывалось, что при нахождении где то товара дешевле, чем у них, необходимо сделать ссылку и они установят цену еще ниже. Так и было, снизили, не помню то ли на парктроник, то ли на камеру, давно было, лет 10 назад.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:21

  fler написав:
  Striker написав:... УДОБНО. Я не ношу с собой стопку карт и расплачиваюсь везде смартфоном любой кредиткой. Не надо париться о сдаче и считать деньги. Задача только одна - поднести смарт к терминалу и получить чек.

А если смартфон случайно вышел из строя (завис/разбился/др.варианты) :roll:
Как оно оказаться сразу без денег и без телефона, удобно :?:

А если будет землетрясение, цунами, извержение вулкана, град размером в яйцо или затемнение солнца? :mrgreen: За всё время не разбыл ни один свой смартфон, а их у меня уже было минимум 4. А деньги я всегда с собой беру на всякий случай.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Kalgan написав:Где ж найти такой магазин бытовой техники, где дадут скидку 4% и компенсируют затраты на вылет из грейса на 2 месяца ?


Мережеві магази побутової техніки на перший погляд мають ідентичні ціни, якщо вони офіційні дилери. Але якщо ви зареєстрований користувач, то навіть позаглядавши на сайті на певні товари велика імовірність отримати "персональну пропозицію"Зображення
Наприклад - з діючими в даний момент кодами, не знаю чи мож скористатись, якщо з іншого акаунту фокстрот. Плюс ще знижка по кешбеку, знижка на картку магазину, знижка по картці на розрахунок, наприклад КБО ідеї 4% чистими. Разом 5-6% легко, а то і більше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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ОПЕК продлил соглашение по максимуму. Тех кто недосокращал обязали досократить в июле-сентябре. Валюты EM вверх, в т.ч. и наша гривна, доллар вниз, я так понимаю?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Наприклад - з діючими в даний момент кодами, не знаю чи мож скористатись, якщо з іншого акаунту фокстрот. Плюс ще знижка по кешбеку, знижка на картку магазину, знижка по картці на розрахунок, наприклад КБО ідеї 4% чистими. Разом 5-6% легко, а то і більше.

какой кешбек, если дискуссия выше была о том, что человек говорит, плати наличкой, а магазин даст скидку в размере потери процентов за обналичивание кред. средств и вылет из грейса :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Kalgan написав:какой кешбек, если дискуссия выше была о том, что человек говорит, плати наличкой, а магазин даст скидку в размере потери процентов за обналичивание кред. средств и вылет из грейса


Так пояснюю як отримати більшу скидку з картки, ніж можливо в магазині за готівку. Хоча є певні невеликі магазини за готівку, які дійсно можуть дати більшу знижку ніж мережеві. Чому саме за готівку здогадуюсь.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:41

РРО - робота рогатих оленів)))

Отак просто і невимушено перейшли від РРО до терміналів, які просто зчитують картку :?
А тема/проблема то з самого початку була у впровадженні РРО для мікробізнесу(маленьких магазинчиках), де легко зробити помилку мікро-ФОПу(наприклад, у сільському магазині), яка буде коштувати космічного штрафу для такого маленького бізнесу.
Та й, взагалі, ФОП буде ночувати з тим апаратом, поки його освоїть/ввіб'є всі позиції/ціни.... а ще заморочки з поверненням/обміном/браком і т. п.
Коротше, не життя а казка/мрія ФОПа освоювати РРО і так з впалими оборотами торгівлі.
А перевірки/штрафи за кожну помилку поставлять хрест на малих підприємцях :roll:

Потрібно просто придумати, як саме відділити жирних котів від дрібних підприємців.
І лише тоді, хто жирнішший - тому й РРО в подарунок! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:50

Ще коменти з групи ФОПів

Оці 50 процентів ФОПІВ, які балувані і не вникали в закони, і , м'яко виражаючись, безграмотні у бухгалтерськоиу обліку, крім з ранку до вечора працюють у своєму магазині, кафе, СТО, перукарні тощо, ще й возять товар , вигружають, прибирають, ремонтують приміщення і транспорт , наводять порядок на прилеглій території і хто знає, що ще роблять. А ще у них є діти, чоловік або жінка, які теж хочуть уваги та опіки. А ще вони дозволяють собі, балувані, раз на рік чи два йти до лікарні, коли зовсім невмоготу.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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